Bayer 04 Leverkusen empfängt am heutigen Donnerstag, den 04.11.2021, Real Betis Sevilla in der UEFA Europa Leauge. Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg, will Bayer Leverkusen zurück in die Erfolgsspur finden. In der Euro-League kommt es gegen Betis zu einem Top-Duell. Beide Teams haben noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Im letzten Aufeinandertreffen hieß es nach 90. Spielminuten 1:1. Robert Andrich erzielte ein spätes aber auch glückliches Tor für die Werkself. Mit einem Sieg würde die Leverkusener der KO-Phase einen großen Schritt näher kommen.

Wo wird das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Betis Sevilla heute live übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Euro-League bekommt ihr hier.

Bayer 04 Leverkusen gegen Real Betis Sevilla heute – Europa League: Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Das Spiel der Europa League zwischen Bayer 04 Leverkusen und Real Betis Sevilla findet am Donnerstag, den 04.11.2021, um 21:00 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Bayer 04 Leverkusen, Real Betis Sevilla

: Bayer 04 Leverkusen, Real Betis Sevilla Wettbewerb : Europa League, Gruppe G, 4. Spieltag

: Europa League, Gruppe G, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit : 04.11.2021, 21:00 Uhr

: 04.11.2021, 21:00 Uhr Spielort : BayArena, Leverkusen

: BayArena, Leverkusen Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Leverkusen gegen Sevilla im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Real Betis wird live im Free-TV auf RTL übertragen. Einen kostenlosen Livestream gibt es allerdings nicht. RTL+ (ehemals TVNow) überträgt die Partie in einem kostenpflichtigen Stream. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Bayer 04 gegen Betis Sevilla am 04.11.2021 um 21:00 Uhr:

Bayer – Betis heute: So kann Leverkusen ins Achtelfinale der Europa League einziehen

Bayer Leverkusen liegt mit sieben Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe G und hat das Weiterkommen damit in der eigenen Hand. Um direkt ins Achtelfinale einzuziehen muss Bayer 04 Erster werden. Als Zweiter warten Playoff-Spiele gegen einen Gruppendritten aus der Champions League. Gewinnt die Werkself gegen die Spanier und siegt gleichzeitig Celtic Glasgow bei Ferencvaros Budapest nicht, wäre zumindest Gruppen-Platz zwei rechnerisch schon sicher.