Die UEFA Europa League geht mit dem vierten Spieltag weiter: Eintracht Frankfurt ist am heutigen Donnerstag, den 04.11.2021, zu Gast bei Olympiakos Piräus.

Die Hessen können mit einem Sieg den Einzug in die Zwischenrunde perfekt machen und damit ein erstes Saisonziel erreichen. „Wir sehen uns gut vorbereitet und in der Lage, zu gewinnen“, versicherte Eintracht-Trainer Oliver Glasner. Mit sieben Punkten liegt die Eintracht vor Piräus (6), Fenerbahce Istanbul (2) und Royal Antwerpen (1). Für das Erreichen der Playoffs gegen einen Gruppendritten aus der Champions League reicht am Ende Platz zwei. Um direkt ins Achtelfinale einzuziehen, müssen die Frankfurter Gruppensieger werden.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Euro-League bekommt ihr hier.

Eintracht Frankfurt gegen Piräus heute – Europa League: Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Das Spiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Olympiakos Piräus findet am Donnerstag, den 04.11.2021, um 18:45 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, Olympiakos Piräus

: Eintracht Frankfurt, Olympiakos Piräus Wettbewerb : Europa League, Gruppe D, 4. Spieltag

: Europa League, Gruppe D, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit : 04.11.2021, 18:45 Uhr

: 04.11.2021, 18:45 Uhr Spielort : Georgios Karaiskakis, Piräus

: Georgios Karaiskakis, Piräus Schiedsrichter: Alexey Kulbakov, Belarus

Übertragung der Europa League heute: Wer zeigt Frankfurt gegen Piräus im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Frankfurt und Piräus wird nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. RTL+ (ehemals TVNow) überträgt die Partie in einem kostenpflichtigen Stream. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Frankfurt gegen Piräus am 04.11.2021 um 18:45 Uhr:

RTL+: So seht ihr Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus im kostenlosen Stream

Fußball-Fans haben die Möglichkeit, das Angebot von RTL+ zunächst einen Monat lang gratis zu testen. Ist der Probemonat um, werden pro Monat 4,99 Euro fällig. Hierbei handelt es sich um das Premium-Paket. Es gibt allerdings auch noch das Paket Premium+, das 7,99 Euro pro Monat kostet.