Die Netflix-Serie „Barbaren“ hat die Zuschauer in ihren Bann gezogen. Bereits kurz nach der Veröffentlichung von Staffel 2 fragen sich die Fans, ob es eine dritte Staffel geben wird. Die Frage nach einer Fortsetzung stellt sich zurecht, denn nach der ersten Staffel gaben die Produzenten schneller als gedacht bekannt, dass die Geschichte um die Germanen weiter gehen wird. Wird es für die nächste Staffel auch so sein?

Gibt es Staffel 3 und wann startet sie?

und wann startet sie? Worum geht es?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Start, Handlung, Trailer, Besetzung und Co. – was zur möglichen dritten Staffel bekannt ist, findet ihr hier im Überblick.

Wird es „Barbaren“ Staffel 3 geben?

Alle, die bereits jetzt auf eine Fortsetzung von „Barbaren“ hoffen, müssen sich noch ein wenig gedulden: Bis jetzt hat Netflix Staffel 3 noch nicht bestätigt. Oftmals wartet der Streamingdienst den Erfolg der aktuellen Staffel ab, bevor die Fortsetzung bestellt wird. Da die Serie bisher aber sehr erfolgreich lief, ist eine Fortsetzung durchaus wahrscheinlich.

Wann kommt Staffel 3 auf Netflix?

Da die neue Staffel weder bestätigt, noch gedreht wurde, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Erscheinungsdatum fest. Sobald Netflix hierzu etwas bekannt gibt, findet ihr das Startdatum an dieser Stelle.

Sicher ist nur, dass Staffel 3 wie alle Neustarts am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar sein wird.

„Barbaren“: Um was geht es in Staffel 3?

Natürlich wollen die Fans wissen, wie es mit den Schlachten der Römern, Ari und Co. weitergeht. Doch auch hier müssen sie sich gedulden. Da es noch keine Bestätigung bezüglich einer Fortsetzung gibt, ist auch nichts über eine potentielle Handlung bekannt.

Sollte Netflix allerdings dem Muster der meisten Serien folgen, wird die Geschichte in Staffel 3 von „Barbaren“ direkt an die in Staffel 2 anknüpfen.

Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 3?

Alle, die sich vorab ein Bild der Fortsetzung von „Barbaren“ machen wollen, müssen leider noch warten: Zu Staffel 3 gibt es aktuell noch keinen Trailer.

Die Besetzung von „Barbaren“ Staffel 3

Noch hat Netflix noch keine Staffel 3 bestätigt. Daher ist momentan noch unklar, welche Schauspieler eventuell neue Figuren darstellen werden. Es ist allerdings davon auszugehen, das der Hauptcast ähnlich bleiben sollte.

Die aktuellen Darsteller und ihre Rollen findet ihr hier im Überblick: