RTL feiert das Comeback des Jahres: 15 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Fall treffen die ehemaligen Ermittler Balko und Krapp wieder aufeinander und lassen in der Reihe „Balko Teneriffa“ den Krimi-Kult neu aufleben. Das Kripo-Kultduo macht auch im Reboot des RTL-Serien-Klassikers wieder gemeinsame Sache. Allerdings mit ein paar wesentlichen Unterschieden: Die Serienhelden sind etwas älter geworden und statt Dortmund wird die beliebte Kanareninsel Teneriffa zum Schauplatz der Neuauflage.

Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Stream, Trailer, Besetzung und Handlung findet ihr hier im Überblick.

„Balko Teneriffa“: Start auf RTL

Bei der neuen RTL-Reihe „Balko Teneriffa“ handelt es sich um keine Serie, sondern um eine mehrteilige Action-Comedy-Film-Reihe. Aus wie vielen Teilen die Reihe besteht und wie die Titel der einzelnen Filme lauten, wurde von RTL bisher noch nicht veröffentlicht. Der Startschuss der Film-Reihe fällt jedoch am Donnerstag, 24.03.2022, zur Primetime.

„Balko Teneriffa“: RTL-Sendetermine und Sendezeit

Bisher wurde von RTL nur der Sendetermin für den ersten Film der „Balko Teneriffa“-Reihe veröffentlicht. Wann die weiteren Teile im Fernsehen zu sehen sein werden, ist dementsprechend noch nicht bekannt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

„Balko Teneriffa – Doppelt hält besser“: Donnerstag, 24.03.2022, um 20:15 Uhr auf RTL

„Balko Teneriffa“: Stream auf RTL Plus und Mediathek

„Balko Teneriffa – Doppelt hält besser“ ist bereits vor der TV-Ausstrahlung ab Donnerstag, 10.03.2022, in der RTL Plus-Mediathek abrufbar. Um den Film dort vorab sehen zu können, ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft notwendig.

Außerdem kann die neue Krimi-Reihe auf RTL Plus im Stream angesehen werden.

„Balko Teneriffa“: Handlung am 24.03.2022

15 Jahre sind vergangen, seitdem die früheren Ermittler Balko und Klaus Krapp das letzte Mal zusammen unterwegs waren. Während sich Balko nach dem Tod seiner spanischen Frau voller Selbstmitleid dem Alkohol ergibt, könnte es bei Krapp, der mittlerweile als Ministerialrat des Verteidigungsministeriums tätig ist und nur noch im Privatjet reist, nicht besser laufen. Doch dann wird er nach einer Party des deutschen Waffenherstellers Oswald in Santa Cruz des Mordes an einer Kellnerin beschuldigt und wendet sich daraufhin hilfesuchend an seinen ehemaligen Kollegen Balko. Zusammen wollen sie herausfinden, wer die Tat wirklich begangen hat. Doch auch die örtliche Polizistin Alicia Ruíz stellt Ermittlungen in dem Mordfall an – und es schmeckt ihr gar nicht, dass zwei Ex-Cops aus Deutschland ihr ins Handwerk pfuschen.

Das Kripo-Kultduo Balko und Krapp arbeiten wieder gemeinsam an einem Fall.

© Foto: RTL / Ufa Fiction / Olaf González

„Balko Teneriffa“: Trailer

Bisher wurde von RTL noch kein offizieller Trailer zu „Balko Teneriffa“ veröffentlicht. Sobald dieser jedoch publiziert wird, findet ihr ihn hier.

„Balko Teneriffa“: Besetzung am 24.03.2022

Die Schauspieler Jochen Horst und Ludger Pistor spielen erneut die Hauptrollen der ehemaligen Ermittler Balko und Klaus Krapp in „Balko Teneriffa“, damit kehrt der Krimi also nach 15 Jahren in der Originalbesetzung zurück. In der neuen RTL-Reihe können Fans sich jedoch auch über einige neue Darsteller freuen.

Hier findet ihr eine Übersicht aller Schauspieler im Cast von „Balko Teneriffa“:

Jochen Horst als Balko

Ludger Pistor als Klaus Krapp

Tamara Romera Ginés als Alicia Ruíz

Prince Kuhlmann als Manni Brockmeister

Josè Roberto Diaz als Alvarez

Uschi Glas als Beate Oswald

Ivan Gallardo als Marcos Navarros

Johannes Kienast als Jannik Oswald

Jan Henrik Stahlberg als Dirk Oswald

Viktoria Ngotsé als Sina Arrango

Gabriela Vargas als Samantha Telly

Diego Carlos Seyfar als Ernesto Cortez

„Balko Teneriffa“: Drehort

Bei „Balko Teneriffa“ heißt es nun Sonne statt Ruhrpott, denn statt Dortmund wird die beliebte Kanareninsel Teneriffa zum Schauplatz der Neuauflage. Die Dreharbeiten fanden vom 21. Oktober 2021 bis zum 21. November 2021 in den Gemeinden Los Realejos, Puerto de la Cruz, Santa Cruz, La Laguna und Vilaflor statt. Der Leiter der Produktionsfirma, Guido Reinhardt, erklärte in einem Interview mit dem „Wochenblatt“ außerdem, dass man sich für Teneriffa wegen der großen landschaftlichen Vielfalt, aber auch wegen der Steuervergünstigungen für internationale Produktionen entschieden habe.