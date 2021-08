„Die Bachelorette“ 2021 läuft aktuell immer mittwochs auf RTL. Raphael Fasching aus Wien ist einer der Kandidaten. Als Fotograf ist er für gewöhnlich der Mann hinter der Kamera, nun hat er für Maxime Herbord die Perspektive gewechselt. Ob Raphael und Maxime das neue Traumpaar werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. In Folge 4 bittet sie ihn zumindest schon mal zum Einzeldate. Bei Kaffee und Kuchen lernen sie sich besser kennen...

Doch wer ist Raphael Fasching eigentlich? Wie tickt er privat? Alter, Instagram, Fotografie, Herkunft – wir stellen euch den Österreicher im Porträt vor.

„Bachelorette“ Raphael: Alter, Wohnort, Instagram

Name: Raphael Fasching

Raphael Fasching Geburtsdatum: 26.02.1998

26.02.1998 Alter: 23 Jahre

23 Jahre Sternzeichen: Fische

Fische Wohnort: Leopoldsdorf bei Wien, Österreich

Leopoldsdorf bei Wien, Österreich Größe: 1,83 m

1,83 m Beruf: Fotograf

Fotograf Single seit: zwei Jahren

zwei Jahren Instagram: raphael.f_ / raphaelfasching.dng

Raphael Fasching: Fotografie und Traumberuf Pilot

Anders als bei seiner Teilnahme an „Die Bachelorette“ 2021 steht der Österreicher für gewöhnlich hinter der Kamera. Raphael Fasching ist nämlich Fotograf und hat demnach ein Auge für das Schöne. Da scheint er bei Maxime Herbord auf alle Fälle an der richtigen Adresse zu sein. Doch der 23-Jährige hat noch einen anderen Traum. Er wäre gerne Pilot.

Auf Instagram hat er für seine Arbeit einen eigenen Account angelegt. Dieser zeigt, dass Raphael verschiedene Bereiche ausprobiert: Landschaften, Architektur, aber auch auch Porträts sind dort zu finden.

Raphael Fasching kommt gut bei Frauen an

Naturlocken und ein symphatisches Lächeln – damit kommt Raphael gut bei Frauen an. Gegenüber RTL gab er zu, dass er oft vom weiblichen Geschlecht angesprochen werde. Doch bei Maxime Herbord hat der 23-Jährige sich fest vorgenommen, selber in die Offensive zu gehen. Ob er es damit schafft, sich einen Kuss von der Brünetten zu ergattern, bleibt abzuwarten.

„Die Bachelorette“ 2021: Wie tickt Raphael Fasching?

Raphael Fasching ist seit zwei Jahren Single. Sich selbst beschreibt er im RTL-Interview „Entweder Oder“ als Schwiegermutter-Liebling, würde aber bei der Wahl seiner Zukünftigen die Sexbombe dem Mädchen von nebenan vorziehen. Geküsst werden darf bei ihm auch sofort beim ersten Date, denn Raphael glaubt an die Liebe auf den ersten Blick.

Dieses Kriterium ist ihm bei der Wahl seiner Partnerin besonders wichtig: Sie muss zu seiner Familie passen! Raphael wohnt zusammen mit seinen Eltern in einem Vorort in Wien und teilt sich mit ihnen das Feriendomizil in Burgenland – die Aufteilung ist so geschickt, dass der 23-Jährige fast immer sturmfrei hat.

Raphael Fasching: Einzeldate mit „Bachelorette“ Maxime

Folge 4 von „Die Bachelorette" 2021 bekommt Raphael Fasching ein Einzeldate mit Maxime Herbord. Zusammen treffen sie sich auf Kaffee und Kuchen und genießen den Ausblick in einem kleinen Hafenort. Kandidat Kenan Engerini belächelt das Date mit den Worten: „Wie bei 'ner alten Oma, oder so". Doch Raphael pflichtet seinem Kontrahenten nicht bei. Der Österreicher kommt nach dem Date glatt ins Schwärmen: „Ich werde das Date mit ihr nie vergessen. Es war superschön!".

In Folge 4 bekommt Raphael ein Einzeldate mit „Bachelorette“ Maxime.

© Foto: TVNOW

„Bachelorette“ 2021: Diese Kandidaten sind noch dabei

