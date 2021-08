Derzeit werden auf RTL wieder Rosen verteilt. Maxime Herbord geht bei „Die Bachelorette“ 2021 auf die Suche nach ihren Traummann. In der neuen Folge 4 sind noch zwölf Kandidaten dabei. Einer von ihnen ist Kevin Ullmann. Der Pflanzenfreund überzeugt Maxime bisher mit seinen ausgefallenen Aufmerksamkeiten wie aktuell mit einem selbstgeschriebenen Gedicht. Ob er damit ihr Herz erobern kann, wird sich zeigen.

Wer ist Kevin? Wie tickt er privat? Alter, Beruf, Instagram – alle Informationen zum Kandidaten bei uns im Porträt.

„Bachelorette“ Kevin Ullmann: Alter, Beruf, Herkunft, Instagram

Name: Kevin Ullmann

Kevin Ullmann Geburtsdatum: 20.05.1994

20.05.1994 Alter: 27 Jahre

27 Jahre Sternzeichen: Stier

Stier Wohnort: Hannover

Hannover Herkunft: russische Wurzeln

russische Wurzeln Studium: Technologie Nachwachsender Rohstoffe

Technologie Nachwachsender Rohstoffe Größe: 1,90 m

1,90 m Beruf: Unternehmer

Unternehmer Single seit: einem Jahr

einem Jahr Instagram: ullmaken

Kevin Ullmann hat 100 Pflanzen

„Bachelorette“-Kandidat Kevin Ullmann strahlt jede Menge innere Ruhe aus. Durch jahrelange Arbeit mit Selbstfindungsbüchern, bewusster vegetarischer Ernährung, Yoga und Reisen ist der Hannoveraner mit russischen Wurzeln im Einklang mit sich selbst und ist besonders stolz auf seine mentale Stärke. Dass Kevin sich besonders über eine Rose von Maxime freut, scheint einleuchtend, denn der Pflanzenfreund liebt alles, was wächst. Zuhause kümmert er sich um rund 100 Grünpflanzen. Als erstes Geschenk brachte Kevin der Bachelorette daher auch ein Blatt mit zwei Adern von einer seiner Zimmerpflanzen mit. Der Unternehmer sah die sich kreuzenden Linien als Zeichen der Zusammenführung ihrer beiden Lebenswege.

Kevin Ullmanns erster Eindruck von „Bachelorette“ Maxime

In Folge 1 von „Die Bachelorette“ 2021 äußerten sich die Kandidaten zu ihrem ersten Eindruck über Maxime Herbord. So auch Kevin, seine ersten Worte an Maxime waren „Wow, du siehst echt gut aus!“ Ob Maxime Herbord und Kevin Ullmann das neue Traumpaar werden? Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

In Folge 4 liest Kevin „Bachelorette“ Maxime ein selbstgeschriebenes Gedicht vor.

© Foto: TVNOW

Kevin Ullmann: Darum nimmt er an „Die Bachelorette“ 2021 teil

Der Hannoveraner Kevin ist seit einem Jahr Single. Ist es damit vielleicht bald vorbei? Vor allem wünscht sich der Pflanzenfreund von seiner zukünftigen Partnerin Zielstrebigkeit und Offenheit.

Im RTL-Interview „Entweder Oder“ verrät der Unternehmer, dass bei ihm auch schon beim ersten Date geküsst werden darf. Außerdem würde er fürs Kennenlernen einen Fallschirmsprung einem Strand-Dinner vorziehen. Er selbst beschreibt sich als eine Mischung aus „Bad Boy“ und „Schwiegermutters-Liebling“.

„Die Bachelorette“ 2021: Diese Kandidaten sind noch dabei

In Staffel 8 von „Die Bachelorette“ 2021 buhlt nicht nur Kevin Ullmann um das Herz von Maxime. Wer ist noch dabei? Wer ist raus? Im folgenden Artikel findet ihr eine Übersicht über die restlichen Kandidaten: