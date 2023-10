Im Oktober wird es spannend auf Prime Video. Der actiongeladene spanische Science-Fiction-Film „Awareness – Die Realität ist eine Illusion“ startet auf der Streamingplattform. Darin geht es um den rebellischen Teenager Ian, der visuelle Illusionen generieren kann und so durch kleine, unauffällige Tricks sein Überleben sichert. Doch plötzlich geraten seine Fähigkeiten außer Kontrolle und er wird von zwei verschiedenen Organisationen gejagt.

Wann ist „Awareness“ auf Prime Video zu sehen? Worum geht es genau? Wer ist im Cast? Hier erfahrt ihr die Antworten auf die brennendsten Fragen rund um den neuen Film.

Wann startet „Awareness“ auf Prime Video?

Wenn die Tage langsam kürzer und dunkler werden, ist die Zeit für spannende neue Filme gekommen. So startet auch „Awareness“ am Mittwoch, 11. Oktober 2023, auf Prime Video. Neuerscheinungen sind für gewöhnlich ab den frühen Morgenstunden auf dem Streamingdienst verfügbar.

Worum geht es in dem Sci-Fi-Film?

Der rebellische Teenager Ian lebt gemeinsam mit seinem Vater am Rande der Gesellschaft. Die beiden nutzen Ians übernatürliche Fähigkeit, um ihr Überleben zu sichern. Der Junge kann visuelle Illusionen kreieren. So betrügen sie ihre nichtsahnenden Opfer. Doch plötzlich werden die Dinge komplizierter: Ians Kräfte geraten in der Öffentlichkeit außer Kontrolle und zwei verfeindete Organisationen beginnen ihre Jagd auf den Teenager. Während seiner Flucht muss Ian entscheiden, auf welcher Seite er in dem Krieg steht, in den er unfreiwillig hineingezogen wurde.

Ian kann visuelle Illusionen kreieren. Wird ihm diese Fähigkeit zum Verhängnis?

Gibt es einen Trailer zu „Awareness“?

Drei Wochen vor Startdatum wurde der offizielle deutsche Trailer zu „Awareness“ veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen ersten Einblick in den actiongeladenen Film:

Wer ist im Cast von „Awareness“?

Bekannte spanische Schauspieler übernehmen die Rollen in „Awareness“. So wird der Protagonist von Carlos Scholz dargestellt, der unter anderem aus „Toy Boy“ bekannt ist. An seiner Seite ist Pedro Alonso zu sehen, den man zum Beispiel aus „Money Heist“ kennt. Auf der Besetzungsliste seht ihr den Cast im Überblick:

Darsteller – Rolle

Carlos Scholz – Ian

Pedro Alonso – Ians Vater

María Pedraza

Óscar Jaenada

Lela Loren

Wo wurde „Awareness“ gedreht?

Bei „Awareness“ handelt es sich um einen spanischen Film. Doch wo genau wurde er eigentlich gedreht? Die Drehorte lagen in Cataluña, Madrid und Castilla y León.