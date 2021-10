Heute treffen der AS Rom und der AC Mailand aufeinander. Es ist das Topspiel am 11. Spieltag der Serie A.

Wird das Spiel der Serie A live im Free-TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Rom gegen Milan?

für Rom gegen Milan? Alle Infos zur TV-Übertragung findet ihr hier.

Serie A – AC Milan gegen AS Rom: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Der AC Mailand belegt in der Serie A momentan den 2. Tabellenplatz. Am heutigen Sonntag ist Milan zu Gast beim AS Rom. Ab 20:45 Uhr rollt der Ball im Stadion Olympico in Rom. Schiedrichter der Partie Rom gegen Milan ist Fabio Maresca.

Datum: Sonntag, 31.10.2021

Sonntag, 31.10.2021 Anpfiff deutscher Zeit: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Spielort: Olympico, Rom

Olympico, Rom Schiedsrichter: Fabio Maresca

AS Rom – AC Milan: Wo wird das Topspiel der Serie A im TV und Live-Stream übertragen?

Die Übertragungsrechte für die italienische Serie A besitzt in Deutschland DAZN. Das Spiel AS Rom gegen AC Milan wird heute ab 20:45 Uhr live übertragen. Kommentator ist Christoph Stadtler mit dem Experten Christian Bernhard.

Kosten, Probemonat, Preis, kündigen – alles zur DAZN-Mitgliedschaft