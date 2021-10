Der neue Zack-Snyder-Film „Army of Thieves“ ist ab Ende Oktober bei Netflix zu sehen. Die Produktion mit Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee ist das Prequel von „Army of the Dead“. Der Film konzentriert sich auf den Werdegang des Bankers Ludwig Dieter vor seiner Zeit als Söldner in der Zombieapokalypse.

Ab wann ist „Army of Thieves“ als Stream verfügbar? Start, Handlung, Trailer, Schauspieler – alle Infos zum Netflix-Film im Überblick.

„Army of Thieves“: Start und Stream im Oktober

Netflix hat angekündigt, dass das Prequel von „Army of the Dead“ im Oktober kommen soll. Jetzt steht fest, dass der Film ab Freitag, 29.10.2021, um 9 Uhr als Stream abrufbar sein wird.

„Army of Thieves“: Handlung

Die Handlung von „Army of Thieves“ dreht sich um den Bankangestellten Ludwig Dieter, der aufgrund seiner Leidenschaft für schwer zu knackende Safes die Aufmerksamkeit eines Teams an Räubern auf sich zieht, die es sich zum Ziel gemacht haben, die bekanntesten Tresore Europas zu knacken. Damit ist seine Expertise auf diesem Gebiet äußerst gefragt. Er entscheidet sich, der Sache eine Chance zu geben und die Raubüberfälle beginnen.

„Army of Thieves“: Trailer

Netflix stellte seinen Zuschauern bereits im Juli einen Teaser zur Verfügung, der durchaus neugierig macht.

Der Trailer zum Film:

Youtube Der offizielle Teaser zu „Army of Thieves“

„Army of Thieves“: Prequel zu „Army of the Dead“

„Army of Thieves“ dreht sich um die Rolle des Ludwig Dieter und zeigt seinen Werdegang vom Kleinkriminellen zum Komplizen der meistgesuchten Verbrecher auf der Liste der Interpol. Die Geschehnisse des Films spielen sechs Jahre vor der Zombieapokalypse in „Army of the Dead“ in der Ludwig Dieter wieder an einem Raubüberfall beteiligt ist.

„Army of Thieves“: Matthias Schweighöfer führt Regie

Im vorangegangenen Zack-Snyder-Film „Army of the Dead“ war Matthias Schweighöfer nicht als Regisseur tätig – das änderte sich in „Army of Thieves“. Er führte neben seiner Rolle als Ludwig Dieter jetzt auch Regie. Darin hat er ja bereits reichlich Erfahrung. Auch bei „What a man“, „Vaterfreuden“ und „Die Nanny“ war er, neben seinen Aufgaben als Schauspieler, auch als zuständiger Regisseur vor Ort. Jetzt kann er in diese Liste auch eine Netflix-Produktion aufnehmen.

„Army of Thieves“: Schauspieler im Cast

Der Cast hat nicht viel mit den Rollen des Vorgänger-Filmes „Army of the Dead“ zu tun. Abgesehen von Matthias Schweighöfers Rolle des Ludwig Dieter dürfte den Zuschauern keiner der Charaktere bekannt sein.

Hier findet ihr eine Auflistung der Darsteller und ihrer Rollen: