Der Royal Antwerp SC empfängt am heutigen Donnerstag, den 04.11.2021, Fenerbahce in der UEFA Europa Leauge. Die Belgier liegen mit einem Punkt am Tabellenende der Gruppe D in der Europa League. Heute bietet sich aber die Chance auf den ersten Sieg auf europäischer Ebene in dieser Saison. Denn das Team von Fenerbahce aus Istanbul ist nicht viel besser. Die Türken belegen mit zwei mageren Punkten aus drei Spielen den dritten Tabellenplatz. Eintracht Frankfurt, der deutsche Vertreter in der Eurpa League-Gruppe, führt die Tabelle derzeit mit sieben Punkten an. Vor zwei Wochen trennten sich Fenerbahce und Antwerpen 2:2 unentschieden.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Euro-League bekommt ihr hier.

Royal Antwerp FC gegen Fenerbahce SK heute – Europa League: Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Das Spiel der Europa League zwischen Royal Antwerp FC und Fenerbahce findet am Donnerstag, den 04.11.2021, um 21:00 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Royal Antwerp FC, Fenerbahce SK

: Royal Antwerp FC, Fenerbahce SK Wettbewerb : Europa League, Gruppe G, 4. Spieltag

: Europa League, Gruppe G, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit : 04.11.2021, 21:00 Uhr

: 04.11.2021, 21:00 Uhr Spielort : Bosuil Antwerpen

: Bosuil Antwerpen Schiedsrichter: Irfan Peljto (Bosnien-Herzegowina)

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Antwerpen gegen Fenerbahce im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Antwerpen und Fenerbahce wird nicht live im Free-TV übertragen. Einen kostenlosen Livestream gibt es ebenfalls nicht. RTL+ (ehemals TVNow) überträgt die Partie in einem kostenpflichtigen Stream. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Antwerpen gegen Fenerbahce am 04.11.2021 um 21:00 Uhr: