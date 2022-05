Anne Will und ihre gleichnamige Talkshow gehören seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Nach dem „Tatort“ am Sonntag wird im Ersten für gewöhnlich diskutiert. Die Moderatorin spricht bei „Anne Will“ mit ihren Gästen aus den Bereichen Politik, Medien und Gesellschaft über ein Thema, das Deutschland und die Welt aktuell bewegt. Am 08.05.2022 müssen sich die Zuschauer allerdings etwas gedulden, denn durch die Landtagswahl in Schleswig-Holstein startet die Sendung später als gewohnt.

Worum geht es heute Abend ?

? Wer ist im Studio?

Wann wird die Folge wiederholt?

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und mehr – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Anne Will“ heute: Thema am 8.5.22

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 08.05.2022 um das Thema: „Mehr Waffen für die Ukraine – ist das der Weg zum Frieden?“.

„Anne Will“ heute: Gäste am 8.5.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Welche Gäste für Sendung am 08.05.2022 angekündigt wurden, seht ihr hier:

Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)

(SPD, Generalsekretär) Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende)

(Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende) Ruprecht Polenz (CDU, Präsident Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V.)

(CDU, Präsident Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V.) Andrij Melnyk (Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland)

(Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland) Harald Welzer (Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist)

„Anne Will“: Sendetermine und Uhrzeit

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 8. Mai 2022 um 22:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

08.05.2022 um 22:00 Uhr auf Das Erste

09.05.2022 um 00:55 auf NDR

09.05.2022 um 02:55 Uhr auf Das Erste

09.05.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

10.05.2022 um 01:25 Uhr auf 3sat

„Anne Will“: Mediathek

Live-Stream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich diese im Anschluss nicht nur in der Mediathek ansehen – die Folgen gibt es mittlerweile auch als Podcast. Das funktioniert entweder über einen direkten Link via Podcatcher, über die Audiothek oder über iTunes.