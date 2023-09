„Anne Will“ fest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Gästen über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. Auch am Sonntag, 24.09.2023, dürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen. Bereits seit vielen Jahren gehört die Talkshowfest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Anne Will nach dem Sonntagskrimi in ihrer Sendung mit wechselndenüber ein aktuelles, das Deutschland bewegt. Auch amdürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen.

Das ist das Thema bei „Anne Will“ am 24.09.23

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 24.09.2023 um die Frage: An der „Belastungsgrenze“ – schafft Deutschland eine bessere Flüchtlingspolitik?

Viele Kommunen sehen sich durch die zunehmende Zahl an Geflüchteten überfordert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht von einer „Belastungsgrenze“, an der Deutschland inzwischen sei. In diesem Jahr haben bereits mehr als 200.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Darüber hinaus leben mehr als eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge im Land. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hat jetzt eine „Integrationsgrenze“ für Asylsuchende ins Spiel gebracht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD lehnt diese Forderung ab. Ist eine Obergrenze für Geflüchtete umsetzbar? Muss die Zahl der nach Deutschland kommenden Menschen reduziert werden? Wie kann Migration dauerhaft gesteuert werden? Werden die Kommunen bei der Versorgung und Integration von Geflüchteten alleingelassen?

Das sind die Gäste bei „Anne Will“ am 24.09.23

Wer diskutiert in der beliebten Runde? Die Gäste der Sendung am 24.09.2023 im Überblick:

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und für Heimat

(SPD), Bundesministerin des Innern und für Heimat Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern

(CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern Frank Rombey (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Niederzier/NRW

(parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Niederzier/NRW Victoria Rietig , Leiterin des Migrationsprogramms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

, Leiterin des Migrationsprogramms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) Isabel Schayani, Journalistin und Moderatorin ARD "Weltspiegel"

Die Sendetermine und Sendezeit

Die neue Folge von „Anne Will“ lief am 24. September 2023 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

24.09.2023 um 21:45 Uhr in der ARD

25.09.2023 um 00:30 Uhr auf NDR

25.09.2023 um 02:55 Uhr in der ARD

25.09.2023 um 9:30 Uhr auf Phoenix

25.09.2023 um 20.15 Uhr auf tagesschau24

„Anne Will“ in der ARD-Mediathek

Livestream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst hat, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich diese im Anschluss nicht nur in der Mediathek ansehen – die Folgen gibt es mittlerweile auch als Podcast. Das funktioniert entweder über einen direkten Link via Podcatcher, über die Audiothek oder über iTunes.

Das ist Moderatorin Anne Will