„Anne Will“ fest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Gästen über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. Auch am Sonntag, 17.09.2023, dürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen. Bereits seit vielen Jahren gehört die Talkshowfest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Anne Will nach dem Sonntagskrimi in ihrer Sendung mit wechselndenüber ein aktuelles, das Deutschland bewegt. Auch amdürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen.

Das ist das Thema bei „Anne Will“ am 17.09.23

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ ging es am 10.09.2023 um die Frage

„Mühsame Offensive, ferner Frieden – Braucht die Ukraine noch mehr Unterstützung?“

Die Gegenoffensive der Ukraine kommt mühsam voran. Auch deswegen wiederholte Außenminister Dmytro Kuleba diese Woche gegenüber Deutschland die Forderung nach Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, also Waffen mit großer Reichweite. Die Ukraine steht unter Zeitdruck: Es ist ungewiss, ob der wichtigste Verbündete USA nach der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr und einem möglichen Sieg Donald Trumps die Unterstützung aufrechterhält. Auf ihrer US-Reise hat sich Außenministerin Annalena Baerbock diese Woche ein Bild von der Stimmung im Land gemacht. Werden die USA die Ukraine weiterhin verlässlich unterstützen? Sollte Deutschland Marschflugkörper an die Ukraine liefern? Was führt zum Frieden?

Das sind die Gäste bei „Anne Will“ am 17.09.23

Wer diskutiert in der beliebten Runde? Die Gäste der Sendung am 17.09.2023 im Überblick:

Michael Roth (SPD), Mitglied des Bundestages und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses

Die Sendetermine und Sendezeit

Die neue Folge von „Anne Will“ lief am 17. September 2023 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

17.09.2023 um 21:45 Uhr in der ARD

18.09.2023 um 00:50 Uhr auf NDR

18.09.2023 um 03:25 Uhr in der ARD

18.09.2023 um 9:30 Uhr auf Phoenix

18.09.2023 um 20.15 Uhr auf tagesschau24

„Anne Will“ in der ARD-Mediathek

Livestream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst hat, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich diese im Anschluss nicht nur in der Mediathek ansehen – die Folgen gibt es mittlerweile auch als Podcast. Das funktioniert entweder über einen direkten Link via Podcatcher, über die Audiothek oder über iTunes.