Von einer jungen Physikerin aus der DDR zu einer führenden Politikerin der Welt: Angela Merkels Weg ist zweifellos beeindruckend. Jetzt zeigt eine neue Dokumentation ihren Werdegang zur Bundeskanzlerin von Deutschland. In „Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“ begibt sich Fernsehpreisträger Torsten Körner auf eine biografisch-politische Spurensuche. Dafür stand ihm die Ex-Kanzlerin zwei Tage vor der Vereidigung ihres Nachfolgers für zwei ausführliche Interviews zur Verfügung.

Wann läuft die Doku im Free-TV ?

? Wann gibt es sie in der Mediathek ?

? Worum geht es genau?

Gibt es einen Trailer?

ARD- und ARTE-Sendetermine, Sendezeit, Stream, Cast und Inhalt – in dieser Übersicht klären wir alle Fragen zur neuen Dokumention über Angela Merkel.

„Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“: Sendetermine auf ARTE und ARD

Die Doku über die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel läuft mehrmals im Free-TV. Der Startschuss fällt auf ARTE, kurz darauf wird „Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“ auch im Hauptprogramm der ARD gezeigt.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Dienstag, 22.02.2022, um 20:15 Uhr auf ARTE

Sonntag, 27.02.2022, um 21:45 Uhr im Ersten

Montag, 28.02.2022, um 02:10 Uhr im Ersten

Mittwoch, 02.03.2022, um 09:45 Uhr auf ARTE

Samstag, 12.03.2022, um 01:55 Uhr auf ARTE

„Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“: Mediathek

Wer keinen Fernseher hat oder die Ausstrahlung verpasst, kann sich die Doumentation auch online ansehen – sogar etwas früher als im TV. „Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“ ist jeweils zwei Tage vor der Erstausstrahlung als Stream in der Mediathek der Sender verfügbar. Dort steht die Doku anschließend noch für 90 Tage zum Abruf bereit.

„Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“: Inhalt

Die 90-minütige Dokumentation „Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“ spürt grundlegenden Fragen nach: War die Kanzlerin eine Stabilitätsgarantin in stürmischen Zeiten oder verantwortet sie politische Stagnation? Wie denkt sie über die Flüchtlingssituation 2015? Wie bewertet sie ihre Klimapolitik? Hat sie als Corona-Bekämpferin letztlich versagt? War sie als Krisenkanzlerin eher eine Anwältin des Augenblicks? Woher rührt ihre Widerstandskraft und was trieb sie an?

Der renommierte Dokumentarfilmer Torsten Körner begibt sich in seinem Film über Angela Merkel auf eine biografisch-politische Spurensuche, die von Templin bis Washington reicht, vom Mauerbau bis zum Mauerfall, von der Bonner- bis zur Berliner Republik und darüber hinaus. Er zeichnet die Mentalitätsmuster und historischen Prägekräfte nach, die aus der jungen Physikerin aus der DDR in atemberaubender Geschwindigkeit eine führende Politikerin werden ließen.

Für dieses Projekt hat sich Angela Merkel viel Zeit genommen. Zwei Tage vor der Vereidigung ihres Nachfolgers Olaf Scholz stand sie für zwei ausführliche Interviews zur Verfügung – den letzten ihrer Amtszeit. Sie zeigt darin auch sehr persönliche Momente und erlaubt Einblicke in ihre Gedanken- und Gefühlswelt. Die Doku macht den Mensch Angela Merkel sichtbar und zeigt bislang wenig bekannte Archivaufnahmen.

„Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“ ist eine Koproduktion von Broadview Pictures und MDR in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW.

Die Doku „Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“ macht den Mensch Angela Merkel sichtbar.

© Foto: MDR/BROADVIEW TV

„Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“: Trailer

Worauf sich die Zuschauer bei der Doku einstellen können, zeigt der Trailer zu „Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“:

Youtube „Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“: Trailer

„Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“: Cast

In der Dokumentation kommen neben der ehemaligen Bundeskanzlerin auch zahlreiche andere Personen aus ihrem Umfeld und internationale Wegbegleiter zu Wort.