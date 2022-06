Nach ihrem Ausscheiden aus dem Kanzleramt war Angela Merkel nur noch sehr selten bei öffentlichen Auftritten zu sehen. Nun wird die ehemalige Bundeskanzlerin wieder im Fernsehen präsent sein. Erstmal seit ihrem Abschied aus dem Amt stellt sie sich öffentlich den Fragen eines Journalisten. Zu sehen ist das am Dienstag, 07.06.2022, im TV.

Welcher Sender überträgt das Gespräch?

überträgt das Gespräch? Wann genau ist es zu sehen?

Über welches Thema wird gesprochen?

Alles zum ersten größeren öffentlichen Auftritt der Ex-Kanzlerin gibt es hier in der Übersicht.

ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmals wieder den Fragen eines Journalisten in der Öffentlichkeit. Sie geht ins Gespräch mit Journalist und Buchautor Alexander Osang. Es wird dabei mit Spannung erwartet, wie sie sich unter anderem, vor dem Hintergrund des Nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft stellt sich dieerstmals wieder den Fragen einesin der Öffentlichkeit. Sie geht ins Gespräch mit Journalist und Buchautor. Es wird dabei mit Spannung erwartet, wie sie sich unter anderem, vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine über ihre Russland-Politik und ihr Verhältnis zu Präsident Wladimir Putin äußert sowie zur Lieferung schwerer Waffen.

Angela Merkel im TV bei „phoenix vor ort“: Was also ist mein Land?

Der Aufbau Verlag lädt im Berliner Ensemble zu einem Gespräch zwischen Angela Merkel und dem Spiegel-Journalisten und Schriftsteller Alexander Osang ein. Das Motto lautet „Was also ist mein Land?“ – diese Frage stand im Zentrum einer Rede von Angela Merkel zum Tag der Deutschen Einheit 2021. Der Sender phoenix zeigt das Gespräch ab 20 Uhr live und in ganzer Länge im Rahmen eines Themenabends. In der Einladung zu der Veranstaltung im Berliner Ensemble wird angekündigt, Merkel werde sich „den herausfordernden Fragen unserer Gegenwart“ stellen.

Im Anschluss an die Sendung wird Alexander Kähler in der „phoenix runde“ mit seinen Gästen die Äußerungen von Angela Merkel analysieren und einordnen.

Sendungen zu Angela Merkel auf phoenix: Sendetermine und Sendezeit

Doch mit der Sendung „phoenix vor ort“ zu „Was also ist mein Land?“ läuft am Dienstag, 7.6.22, nicht der einzige Beitrag zu Angela Merkel. Die Sendetermine zu Doku, Gespräch und Talk des Themenabends auf phoenix im Überblick: