Mehr als 1.000 Todesopfer haben der Hamas-Angriff auf Israel und die Gegenschläge bereits gefordert. Die Zahl dürfte im Laufe der kommenden Tage steigen.

Die Moderatorin lebt seit einigen Jahren Israel. Ihr Freund, ein ehemaliger Elite-Soldat, will nun für sein Land kämpfen. Gegenüber „ Bild“ erzählt Kiewel:Er war durch nichts aufzuhalten und er würde bis zum Schluss für Israel kämpfen, auch wenn es sein Leben kostet.“ Am Samstagmittag zog ihr Freund schließlich in den Krieg. „‘Ich komme zurück‘, sagt er. Ich stehe auf der Straße und winke seinem Auto nach., beschreibt die 58-Jährige in der „Jüdischen Allgemeinen“.