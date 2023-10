Andrea Kiewel bezaubert die ZDF-Zuschauer bereits seit vielen Jahren mit ihrer lebensfrohen Art. Sie ist eine der bekanntesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen und aus der TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Jährlich lädt sie zur sonntäglichen Live-Show „ZDF-Fernsehgarten“ ein und begleitet die Fans auf ihre ganz eigene Art und Weise durch die Sendung.

Doch was ist eigentlich privat über sie bekannt? Wohnt sie in Israel? Hat einen Partner und Kinder? Wir haben die Moderatorin genauer unter die Lupe genommen.

Die wichtigsten Fakten zu Andrea Kiewel im Überblick:

Andrea Kiewel war bisher dreimal verheiratet und hat zwei Kinder. Im Alter von 19 Jahren heiratete zum ersten Mal. Aus dieser Ehe stammt Sohn Max, der 1986 geboren wurde. Mit 34 Jahren heiratete Kiewel wieder, doch auch diese Ehe hielt nicht. Im Jahr 2000 kam die Moderatorin mit dem Regisseur Theo Naumann zusammen. Das Paar wurde ein Jahr später Eltern des gemeinsamen Sohnes Johnny. Die Hochzeit folgte 2004, doch sie hielt nur drei Jahre. 2012 verunglückte Naumann tödlich bei einem Motorradunfall.

Nach einigen gescheiterten Ehen scheint Andrea Kiewel die große Liebe gefunden zu haben. Seit einigen Jahren ist sie mit einem neuen Partner zusammen. Ihr Freund stammt aus Israel, wie sie in ihrem zweiten Buch verraten hat. Begegnet seien sie sich an einer Straßenecke.

Über ihre Beziehung schreibt sie in „Meist sonnig“: „Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. [...] Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache.“ Um das zu ändern, hat sie bereits einen Hebräisch-Kurs gemacht. Den Namen ihres Partners möchte Kiewel aber nicht preisgeben.

Andrea Kiewel lebt in Frankfurt und Tel-Aviv. Wegen ihrer Beziehung pendelt die Moderatorin zwischen Deutschland, wo sie arbeitet, und Israel, wo ihr Partner lebt.

Während sie in Deutschland ein berühmtes Gesicht ist, kann sie in ihrer Wahlheimat unerkannt durch die Straßen gehen. Vermutlich einer der Gründe, warum Tel-Aviv ihr „Herzens-Zuhause“ ist.

Nach einer Aufzeichnung für den „ZDF-Fernsehgarten“ war Kiewel zurück nach Tel-Aviv geflogen. Folglich war sie am Samstag, 7. Oktober 2023, vor Ort, als die Hamas begannen, Israel zu bombardieren. Wie sie das erlebt hat, beschrieb sie in einem Ticker für die „Jüdische Allgemeine“ : „Ich finde keine Worte. Ich habe nur Tränen. Ich weine um die Menschen, die eiskalt abgeschlachtet werden. Jawohl! Abgeschlachtet. Ich weine um die Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt werden. Die Bilder, auf denen ich schreiende, weinende Kinder sehe, noch im Schlafanzug und sich an ihre Eltern klammernd, sind unerträglich“, so Kiewel.