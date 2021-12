Es ist soweit! Die langersehnte „Sex and the City“-Fortsetzung „And Just Like That“ startet in Deutschland. Das Spin-off der Kultserie ist ab dem 9. Dezember 2021 auf Sky und im Stream verfügbar. Jede Wochen dürfen sich die Fans dann über eine neue Folge mit Carrie, Miranda, Charlotte und Co. freuen.

Wann sind die Sendetermine auf Sky? Wer sind die Schauspieler im Cast um Sarah Jessica Parker? Wo gibt es den Stream? In diesem Artikel findet ihr alle Infos zur Ausstrahlung, der Besetzung, Handlung sowie zum deutschen Trailer von „And Just Like That“ im Überblick.

„And Just Like That“: Start in Deutschland

In Deutschland hat sich Sky die Rechte an der Serie „And Just Like That“ gesichert. Die neuen Folgen werden bei dem Streamingdienst Sky Ticket und bei Sky Comedy zu sehen sein. Am 9. Dezember 2021 fällt der Startschuss. Fans dürfen sich am Release sogar auf zwei Folgen freuen.

„And Just Like That“: Ausstrahlung auf Sky

Nachdem am Release-Date gleich zwei Episoden von „And Just Like That“ über die Bildschirme flimmern, werden die neuen Folgen anschließend in einem wöchentlichen Rhythmus immer donnerstags auf Sky ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 9. Dezember 2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 9. Dezember 2021 um 21:00 Uhr

Folge 3: 16. Dezember 2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 23. Dezember 2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 30. Dezember 2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 6. Januar 2022 um 20:15 Uhr

Folge 7: 13. Januar 2022 um 20:15 Uhr

Folge 8: 20. Januar 2022 um 20:15 Uhr

Folge 9: 27. Januar 2022 um 20:15 Uhr

Folge 10: 3. Februar 2022 um 20:15 Uhr

„And Just Like That“: Trailer deutsch

Erste Einblicke in die Serie „And Just Like That“ bietet der deutschsprachige Trailer von Sky Deutschland.

Youtube „And Just Like That“ – Offizieller Trailer von Sky Deutschland

„And Just Like That“: Handlung

Das Revival von „Sex and the City“ wurde ganze 15 Jahre nach dem Ende der Originalserie gedreht. Das Spin-off „And Just Like That“ verfolgt Carrie, Miranda und Charlotte auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern.

„And Just Like That“: Cast um Sarah Jessica Parker

Die Hauptrollen in der neuen Serie „And Just Like That“ werden von Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon als Miranda Hobbes und Kristin Davis als Charlotte York verkörpert. Für viele Fans war es ein Schock, dass Kim Cattrall in ihrer ikonischen Rolle als Samantha Jones nicht mitwirken wird. „Hier geht es nicht um Geld oder mehr Szenen – überhaupt nicht. Es ist eine eindeutige Entscheidung, eine empowerte Entscheidung meinerseits, dieses Kapitel in meinem Leben zu beenden und ein neues zu starten“, erklärte die mittlerweile 65-Jährige in einem Interview gegenüber dem britischen Reporter Piers Morgan.

Hier findet ihr die Darsteller im Cast und ihre Rollen im Überblick: