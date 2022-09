Am Mittwoch, den 31.08.2022, ist es endlich soweit. Eintracht Frankfurt-Legende Alex Meier bekommt sein Abschiedsspiel. Das Spiel findet coronabedingt mit vier Jahren Verspätung im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. Meier werden Vereinslegenden wie Jay-Jay Okocha, Anthony Yeboah und Carlos Zambrano zur Seite stehen. „Ich bin geehrt, dass ich sowas mit all meinen Weggefährten und alten Trainern noch erleben darf“, betonte der von Fans als „Fußballgott“ verehrte Ex-Stürmer.

Wer überträgt das Spiel live im Free-TV ?

Gibt es einen kostenlosen Stream?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Alex Meier Abschiedsspiel: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Am Mittwoch, den 31.08.2022, findet das Abschiedsspiel von Alex Meier im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Alex Meier and Friends

: Alex Meier and Friends Wettbewerb : Abschiedsspiel

: Abschiedsspiel Datum und Anpfiff : Mittwoch, 31.08.2022, 19.00 Uhr

: Mittwoch, 31.08.2022, 19.00 Uhr Spielort : Deutsche Bank Park, Frankfurt

: Deutsche Bank Park, Frankfurt Zuschauer: Mehr als 30.000

Das Abschiedsspiel für Alex Meier in Frankfurt steht unter dem Motto „Thanks a lot, Fußballgott!“

Läuft das Alex Meier-Abschiedsspiel live im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Abschiedsspiel von Alex Meier wird live im Free-TV übertragen. Der Sender „Sport 1“ überträgt das Spiel live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist um 19.00 Uhr mit den Vorberichten.

Gibt es einen kostenlosen Stream für das Abschiedsspiel von Alex Meier?

Für das Abschiedsspiel wird es einen kostenlosen Live-Stream geben. Auf Sport1.de wird die Partie live im Stream übertragen. Auch hier ist Übertragungsbeginn um 19.00 Uhr.

Free-TV : Sport 1

: Sport 1 Pay-TV : –

: – Live-Stream: Sport1.de

