Am heutigen Mittwoch, 31.08.2022, ist der FC Bayern München in der 1. Runde des DFB-Pokals 2022/23 beim Drittligisten Viktoria Köln zu Gast. Es ist das letzte Spiel der 1. Runde in der insgesamt 32 Partien ausgetragen wurden. Für Viktoria ist das Spiel gegen die Bayern ein Highlight. FCB-Trainer Nagelsmann kündigte für das Spiel einige Wechsel in der Startformation an, will den Gegner aber nicht unterschätzen.

Wo wird das Spiel live im TV übertragen?

Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung des Spiels Viktoria Köln gegen den FC Bayern München im Überblick.

Viktoria Köln - FC Bayern München heute im DFB-Pokal: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

20:46 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Die Kölner haben das Spiel vom Sportpark Höhenberg in die große Arena des Bundesligisten 1. FC Köln verlegt, das Stadion wird mit 50.000 Zuschauern ausverkauft sein. Nagelsmann will einigen Spieler Einsatzzeit gewähren, die länger verletzungsbedingt ausgefallen waren. Das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern wird am Mittwoch, den 31. August, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist umimin Köln. Die Kölner haben das Spiel vom Sportpark Höhenberg in die große Arena des Bundesligisten 1. FC Köln verlegt, das Stadion wird mit 50.000 Zuschauern ausverkauft sein. Nagelsmann will einigen Spieler Einsatzzeit gewähren, die länger verletzungsbedingt ausgefallen waren. Thomas Müller und Joshua Kimmich schloss der Trainer aber von der Rotation aus. Leon Goretzka feiert wohl sein Comeback nach Verletzungspause, Jamal Musiala kommt von der Bank.

Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams: Viktoria Köln, FC Bayern München

Viktoria Köln, FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde Datum und Anpfiff: Mittwoch, 31.08.2022, 20:46 Uhr

Mittwoch, 31.08.2022, 20:46 Uhr Spielort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Schiedsrichter : Matthias Jöllenbeck

: Matthias Jöllenbeck Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)

Jamal Musiala im Fokus. Das Weiterkommen des FC Bayern ist gegen Viktoria Köln fest eingeplant. Oder gibt es doch die ganz große Überraschung?

© Foto: Uwe Anspach/dpa

Viktoria gegen FC Bayern: Wo wird das Spiel live im TV übertragen?

Die Partie im DFB-Pokal zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD zeigt die Begegnung live und in voller Länge. Zudem zeigt der Bezahlsender Sky als einziger Anbieter alle 63 Spiele des DFB-Pokals, 48 davon sind exklusiv. Fans müssen dafür das Sport-Paket buchen. 20,00 Euro für Neukunden im ersten Jahr, danach 25,00 Euro monatlich. Die Spiele der Fußball-Bundesliga sind darin allerdings nicht enthalten.

Viktoria Köln gegen FC Bayern live im Free-TV: Alle Infos zur ARD-Übertragung

Moderatorin ab 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Als Experte ist kommentiert Tom Bartels. Esther Sedlaczek begrüßt die ARD-Zuschauerinnen und -Zuschauer zu „sportschau live“ aus dem ausverkauften Rhein-Energie-Stadion aus Kölnmit den Vorberichten. Alsist Bastian Schweinsteiger mit dabei. Das Spiel

Köln vs. FC Bayern im Livestream: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Parallel zur Übertragung im Ersten wird das DFB-Pokalspiel zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern auch im kostenlosen Livestream der ARD gezeigt. Zudem können Sky-Abonnenten die Partie via SkyGo und WOW (ehemals SkyTicket) live streamen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : Sky Sport UHD, Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix

: Sky Sport UHD, Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix Livestream: ARD-Mediathek (kostenlos), SkyGo, WOW, OneFootball

Leon Goretzka steht bei Bayern München vor seinem Comeback. Er soll im DFB-Pokalspiel bei Viktoria Köln nach wochenlanger Pause wegen einer Knieverletzung zu einem ersten Einsatz kommen.

© Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Fußball-Übertragung heute live im TV

Wo wird am Mittwoch, 31.8.2022, live im deutschen Free-TV und Pay-TV Fußball übertragen? Gibt es einen kostenlosen Stream für die Fußballspiele? Alles zur Fußball-Übertragung im deutschen TV.

Auslosung, Übertragung, Termine & Finale – Alle Infos zum DFB-Pokal