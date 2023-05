Normalerweise wird das ZDF nur einmal im Monat zur Ermittler-Zentrale: In der Sendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“ präsentiert Moderator Rudi Cerne immer ungeklärte Kriminalfälle, bei denen die Polizei auf Hinweise der Zuschauer hofft. Am Mittwoch, 31.05.2023, läuft nun eine Spezial-Folge mit dem Titel „Vorsicht, Betrug!“.

In dieser Übersicht findet ihr neben den verschiedenen Fällen auch alle Sendetermine, Sendezeiten und Infos zur ZDF-Mediathek im Überblick.

„Aktenzeichen XY... Vorsicht, Betrug!“: Das sind die Fälle

In der Folge am 31.05.2023 werden vier Film-Fälle gezeigt. Diese sollen den Zuschauern klarmachen, wie einfach es für Betrüger ist, an ihr Geld zu kommen.

Fall 1: Schockanrufe

Mittlerweile wurden schon viele Senioren Opfer dieser Masche. Ein Beispiel gibt es hier: Die Tante wird angerufen. Ihr Sohn hat einen folgenschweren Unfall verursacht. Um ihn aus dem Gefängnis zu holen, soll sie Geld überweisen. Doch die Summe landet bei den Betrügern in Polen.

Fall 2: Tinder-Trading-Scam

Nicht nur Senioren werden Opfer von Betrug, sondern auch junge Menschen. Vor allem auf Dating-Plattformen geben sich einige Menschen als jemand anderes aus. Ein Mann lernte über eine App eine Frau kennen. Über den Chat tauschen sie sich regelmäßig aus. Auch das Thema Geld spielt eine Rolle, als die Frau überraschend von einer angeblich lukrativen Anlagemöglichkeit spricht.

Fall 3: Faksimilie-Betrug

Eine Frau investierte vor einigen Jahren in eine Lexikon-Reihe. Nun klingelt plötzlich ein Vertreter an ihrer Haustür. Es sei wohl so, dass ein Abschlusswerk fehlen würde. Ohne dieses sei ihre frühere Investition komplett wertlos.

Fall 4: Finanzierungsbetrug

Ein Unternehmer braucht unbedingt Investoren. Einer von ihnen lässt sich schnell finden. Er kommt aus dem Ausland und soll ein vermeintlich zahlungskräftiger Geldgeber sein. Der Unternehmer tritt mit ihm in Kontakt, doch seine Vorstellung werden nicht erfüllt.

„Aktenzeichen XY... Vorsicht, Betrug!“: Die Sendetermine im Überblick

Außerdem kann die Folge im Livestream auf der Homepage des ZDF angesehen werden.

Die Sendetermine zur Spezial-Ausgabe:

Mittwoch, 31.05.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 31.05.2023 um 23:15 Uhr im ZDFneo

Donnerstag, 01.06.2023 um 03:25 Uhr im ZDF

„Aktenzeichen XY“ 2023 in der ZDF Mediathek

ganzen Folgen nachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nur sieben Tage lang verfügbar. Keine Sendung mehr verpassen: Online in der ZDF Mediathek könnt ihr dienachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nurlang verfügbar.

Das ist „Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne

Rudi Cerne ist eigentlich Sportjournalist, kam aber durch verschiedene Praktika zu einer freien Mitarbeit bei WDR und HR. Für die ARD berichtete er live bei Eiskunstlaufveranstaltungen und Tanzturnieren. 1996 wechselte er zum ZDF und moderierte unter anderem das „Aktuelle Sportstudio“ oder die „Tour de France“.

Seit dem 18. Januar 2002 ist er der Moderator von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Seit Herbst 2022 ist seine Stimme ebenfalls im neuen Podcast „Aktenzeichen XY … Unvergessene Verbrechen“ zu hören. Er ist außerdem seit 2014 Botschafter bei „Aktion Mensch“ und moderiert deshalb auch die Ziehung des ZDF: „Aktion Mensch-Gewinner“ – jeden Sonntag um 19:28 Uhr.