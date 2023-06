Im Rahmen der europaweiten Polizeiaktion „Identify me“ haben sich die Ermittler am Mittwochabend bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ an die Zuschauer gewandt. 1986 wurden die sterblichen Überreste einer Frau an der A6 bei Heilbronn entdeckt. Bis heute ist ihre Identität unbekannt. Laut Obduktionsbericht wurde die Frau erstochen.

Unbekannte Tote: Was die Ermittler wissen

Die Frau soll zum Zeitpunkt ihres Todes 27 bis 33 Jahre alt gewesen sein. Zudem soll sie eine Zahnprothese im Oberkiefer gehabt haben. 1986 wurde eine erste Gesichtsweichteilrekonstruktion bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ veröffentlicht – ohne Erfolg. 2009 wurde eine deutliche verbesserte Gesichtsnachbildung erstellt. Die Ermittler nehmen an, dass die Frau in den Benelux-Ländern und in Großbritannien gelebt habe. Darauf deuten zwei Isotopenanalysen hin. Vermutet wird auch, dass die Unbekannte in der Sowjetunion aufgewachsen sei.Zudem soll sie eine Zahnprothese im Oberkiefer gehabt haben. Alle Fälle der neuen Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ findet ihr hier.

Anruferin meldet sich: Ist es die Halbschwester der Toten?