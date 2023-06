Einmal im Monat wird das ZDF zur Ermittler-Zentrale: In der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ präsentiert Moderator Rudi Cerne immer ungeklärte Kriminalfälle, bei denen die Polizei auf Hinweise der Zuschauer hofft. Am Mittwoch, 14.06.2023, läuft die Juni-Folge.

In dieser Übersicht findet ihr neben den verschiedenen Fällen auch alle Sendetermine, Sendezeiten und Infos zur ZDF-Mediathekim Überblick.

„Aktenzeichen XY“ Juni 2023: Das sind die Fälle

In der Folge am 14.06.2023 werden zwei Film-Fälle. Diese sind noch ungeklärt und die Kriminalpolizei erhofft sich Hinweise von den ZDF-Zuschauern. Zudem werden neue Kandidaten für den XY-Preis vorgestellt.

Film-Fall 1: Im Keller erschossen

Eine Familie macht einen gemeinsamen Ausflug. Nur der 52 Jahre alte Vater bleibt zu Hause – und wird Opfer eines kaltblütigen Verbrechens.

Film-Fall 2: Mysteriöser Mordfall

Bei einigen Mordfällen sind die Motive für die Tat klar. Sei es Habgier, Eifersucht oder Sonstiges, doch bei diesem Film-Fall gibt es einige offene Fragen. Ein Teenager wird in einem Wald tot aufgefunden. Die Ermittler finden kein Motiv für die brutale Tat und auch der Tatort gibt Rätsel auf.

Film-Fall 3: Die Tote neben der Autobahn

Ein Paar findet die stark verwesten Überreste einer unbekannten Frau. Auch 37 Jahre später kennt die Polizei den Namen des Opfers nicht. Es ist der zweite Fall der BKA-Kampagne „Identify me“.

Der XY-Preis 2023

Häufig passieren die grausamsten Taten am helllichten Tag auf offener Straße. So auch in diesem Fall. Mehrere Jugendliche beobachten, wie ein Mann eine Frau würgt. Ohne zu ,eilen sie ihr zur Hilfe. Für ihre Zivilcourage wurden sie nun für den XY-Preis 2023 nominiert.

„Aktenzeichen XY“: Die Sendetermine im Juni 2023

Rudi Cerne läuft immer an einem Mittwoch im Monat. Außerdem kann die Folge im Livestream auf der Homepage des ZDF angesehen werden.

Die Sendetermine zur Juni-Ausgabe:

Mittwoch, 14.06.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 14.06.2023 um 23:15 Uhr im ZDFneo

Donnerstag, 15.06.2023 um 03:00 Uhr im ZDF

„Aktenzeichen XY“ 2023 in der ZDF Mediathek

Online in der ZDF Mediathek könnt ihr die ganzen Folgen nachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nur sieben Tage lang verfügbar.

Das ist „Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne

Rudi Cerne ist eigentlich Sportjournalist, kam aber durch verschiedene Praktika zu einer freien Mitarbeit bei WDR und HR. Für die ARD berichtete er live bei Eiskunstlaufveranstaltungen und Tanzturnieren. 1996 wechselte er zum ZDF und moderierte unter anderem das „Aktuelle Sportstudio“ oder die „Tour de France“.

Seit dem 18. Januar 2002 ist er der Moderator von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Seit Herbst 2022 ist seine Stimme ebenfalls im neuen Podcast „Aktenzeichen XY … Unvergessene Verbrechen“ zu hören. Er ist außerdem seit 2014 Botschafter bei „Aktion Mensch“ und moderiert deshalb auch die Ziehung des ZDF: „Aktion Mensch-Gewinner“ – jeden Sonntag um 19:28 Uhr.