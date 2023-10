Einmal im Monat wird das ZDF zur Ermittlerzentrale: In der Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ präsentiert Moderator Rudi Cerne ungeklärte Kriminalfälle, bei denen die Polizei auf hilfreiche Tipps von den Zuschauern hofft. Am Mittwoch, 11.10.2023, läuft die Oktober-Folge mit neuen Fällen und einem neuen Kandidaten für den „XY-Preis“.

In dieser Übersicht findet ihr neben den verschiedenen Fällen auch alle Sendetermine, Sendezeiten und Infos zur ZDF-Mediathek im Überblick.

„Aktenzeichen XY“ Oktober 2023: Das sind die Fälle

In der Folge am 11.10.2023 gibt es vier Film-Fälle. Diese sind noch ungeklärt und die Kriminalpolizei erhofft sich Hinweise von den ZDF-Zuschauern. Zudem wird eine neue Kandidatin für den „XY-Preis“ vorgestellt.

Film-Fall 1: Entsetzlicher Fund

In den vergangenen Sendungen wurden immer wieder Fälle der internationalen BKA-Kampagne „Identify me“ vorgestellt – so auch dieses Mal. Ein Mann sammelt im Wald Beeren und trifft dabei auf etwas Schreckliches. In einem Loch findet er die sterblichen Überreste einer Frau. Eine bisher nicht identifizierte Person hat die Leiche mit Benzin übergossen und schließlich angezündet. Doch nicht nur der Täter ist noch unbekannt, sondern auch die Tote.

Film-Fall 2: Versuchter Raubmord

Ein Mann will seinen Wochenendurlaub vom Gefängnis gut nutzen. Er vergnügt sich für kurze Zeit in einer Großstadt. Bevor er wieder zurückkehren kann, bezahlt er beinahe mit seinem Leben und landet im Krankenhaus. Gerade nochmal gut gegangen.

Film-Fall 3: Heimkehr mit Schrecken

Eine Frau kommt nach einem langen Tag nach Hause und möchte eigentlich nur entspannen. Falsch gedacht: Stattdessen wird sie von zwei Tätern im Flur überrascht. Die beiden greifen die Frau an, schlagen und fesseln sie. Sie wollen den Code für den Tresor. Doch da gibt es ein Problem: Die Frau kennt den Code nicht.

Film-Fall 4: Begegnung mit Folgen

Partymeilen gibt es mittlerweile in vielen Großstädten. Zwei junge Männer verbringen dort ihren ereignisreichen Abend. Doch nicht nur die Nacht wird spannend, sondern auch der frühe Morgen. Denn dann treffen sie auf ein Trio, das nur Ärger im Sinn hat.

Der „XY-Preis“ 2023

Häufig passieren die grausamsten Taten am helllichten Tag auf offener Straße. So auch in diesem Fall. Eine 17-Jährige ist gerade unterwegs, als sie einen Mann entdeckt, der versucht, ein Mädchen zu vergewaltigen. Dieses schafft es, sich loszureißen und flüchtet zur 17-Jährigen, die sie vor dem psychisch auffälligen Mann beschützt.

„Aktenzeichen XY“: Die Sendetermine im Oktober 2023

Außerdem kann die Folge im Livestream auf der Homepage des ZDF angesehen werden.

Die Sendetermine zur Oktober-Ausgabe:

Mittwoch, 11.10.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 11.10.2023, um 23:10 Uhr im ZDFneo

Donnerstag, 12.10.2023, um 03:10 Uhr im ZDF

„Aktenzeichen XY“ 2023 in der ZDF-Mediathek

ganzen Folgen nachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nur sieben Tage lang verfügbar. Keine Sendung mehr verpassen: Online in der ZDF Mediathek könnt ihr dienachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nurlang verfügbar.

Das ist „Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne

Rudi Cerne ist eigentlich Sportjournalist, kam aber durch verschiedene Praktika zu einer freien Mitarbeit bei WDR und HR. Für die ARD berichtete er live bei Eiskunstlaufveranstaltungen und Tanzturnieren. 1996 wechselte er zum ZDF und moderierte unter anderem das „Aktuelle Sportstudio“ oder die „Tour de France“.

Seit dem 18. Januar 2002 ist er der Moderator von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Seit Herbst 2022 ist seine Stimme ebenfalls im neuen Podcast „Aktenzeichen XY … Unvergessene Verbrechen“ zu hören. Er ist zudem seit 2014 Botschafter bei „Aktion Mensch“ und moderiert deshalb auch die Ziehung des ZDF: „Aktion Mensch-Gewinner“ – jeden Sonntag um 19:28 Uhr.