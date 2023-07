„Aktenzeichen XY“ weiter ausgebaut. Fans der erfolgreichen Sendung dürfen sich mit „XY gelöst“ auf 45-minütige True-Crime-Folgen freuen. Journalist Mittwoch, 05.07.2023, geht es mit den ersten beiden neuen Folgen los. Das ZDF hat die Erfolgsmarkeweiter ausgebaut. Fans der erfolgreichen Sendung dürfen sich mitauf 45-minütige True-Crime-Folgen freuen. Journalist Sven Voss rekonstruiert gemeinsam mit den Ermittlern, Staatsanwälten und Experten die Aufklärung von Kriminalfällen. Amgeht es mit den ersten beiden neuen Folgen los.

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Sendetermine, Fälle und den Moderator erfahrt ihr hier im Überblick.

„XY gelöst“: Sendetermine und Sendezeit

Nachdem das neue Format aus dem „Aktenzeichen“-Universum im vergangenen Jahr erfolgreich Premiere feierte, dürfen sich die ZDF-Zuschauer jetzt auf vier neue Folgen freuen. Diese werden im Juli jeweils mittwochs im Doppelpack ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeiten im Überblick:

Folge 5: 05.07.2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: 05.07.2023 um 21:00 Uhr

Folge 7: 12.07.2023 um 20:15 Uhr

Folge 8: 12.07.2023 um 21:00 Uhr

„XY gelöst“ in der ZDF-Mediathek

Wie bei „Aktenzeichen XY ungelöst“ gibt es auch die Folgen des neuen Formats in der ZDF-Mediathek. Ab dem 28.06.2023 um 12:00 Uhr sind alle vier Episoden online als Stream verfügbar.

„XY gelöst“: Worum geht es in der „Aktenzeichen“-Sendung?

Nachdem „Aktenzeichen XY“ im ZDF bereits zur Tradition gehört, wurde das Format weiter ausgebaut. Wo üblicherweise Fälle vorgestellt werden, bei denen es keine Spur vom Täter und Opfer gibt, geht es in „XY gelöst“ genau um das Gegenteil: Das Tatvorgehen wird von den damals zuständigen Ermittlern, Staatsanwälten und Experten rekonstruiert. Teilweise werden sogar an den Originalschauplätzen die Hinweise und Vorgehen der Ermittlungen gezeigt, die dazu geführt haben, die Täter fündig zu machen. Anhand von Reenactments, Statements der Fallbeteiligten und Interviews wird Schritt für Schritt die Lösung des Falles vorgestellt.

„XY gelöst“: Das sind die Fälle am 5. Juli 2023

In jeder Ausgabe wird ein gelöster Fall vorgestellt und rekonstruiert. Worum es in den Folgen 5 und 6 unter dem Titel „Mörderische Konflikte“ geht, erfahrt ihr hier.

Folge 5: Toter ohne Namen

Im Dezember 1996 wurde eine nackte Männerleiche in einer stillgelegten Kiesgrube in Kleve gefunden. Der Fall war so kompliziert, dass er die Polizei 25 Jahre lang in Atem hielt. Die erfolglose Suche nach der Identität des Ermordeten ließ die Ermittler die Hoffnung verlieren. Nach einiger Zeit nahm das LKA Nordrhein-Westfalen den Fall wieder auf und fand tatsächlich den Mörder.

Sven Voss klärt mit dem damals zuständigen Leiter der Mordkommission spannende Fragen. Wo sind die Grenzen der Forensik? Welche Rolle spielt das Bauchgefühl bei Ermittlungen?

Sven Voss (l.) spricht mit den Ermittlern darüber, wie die schwierigen Fälle letztendlich gelöst wurden.

© Foto: ZDF/Saskia Pavek

Folge 6: Tödliche Freiheit

Eine 35-Jesidin aus dem Irak führte in Deutschland ein Leben unter harten Bedingungen. Sie erlebte Gewalt, Zurückweisung und Verachtung. Die sechsfache Mutter beschloss, dem ein Ende zu setzen und nach Paris zu ziehen, doch plötzlich verschwand sie. Die Polizei vermutete ein Verbrechen, aber ohne Leiche oder Zeugen konnte sie lange nichts beweisen.

Sven Voss spricht nicht nur mit dem Ermittler über die Aufklärung, sondern auch mit einem Experten für transkulturelle Psychiatrie, dessen Gutachten ein wichtiger Schritt im Mordprozess war.

Das ist „XY gelöst“-Moderator Sven Voss

Eigentlich kennt man Sven Voss eher aus der Sportszene. Als Sportmoderator sah man ihn zuletzt bei der Frauen-EM. Zu Gast war er im „Sportstudio“ oder begleitete die Profi-Spielerinnen im Halbfinale. Seit dem 5. August 2022 führt der Wahl-Kölner die Zuschauer auch durch das True-Crime-Format „XY gelöst“. Ausführliche Infos zum Moderator erfahrt ihr in seinem Porträt.