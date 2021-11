Auch in der sechsten Staffel „Adam sucht Eva“ lernen sich die 16 Singles wieder nackt im Paradies kennen. Ab Montag, 15.11.2021, begibt sich Gisele Oppermann gemeinsam mit anderen Promis und acht nichtprominenten Teilnehmern hüllenlos auf die Suche nach der großen Liebe auf RTL2.

Während ihrer Teilnahme an „Germany’s next Topmodel“ wurde die gebürtige Brasilianerin nicht selten als „Heulsuse“ bezeichnet. Reality-TV-Erfahrung hat das Model seither genug gesammelt, ehe es für sie jetzt in die freizügige Datingshow geht. Doch in welchen Sendungen war sie dabei? Und wie tickt der Star eigentlich privat? Tochter, Instagram, Wohnort – alle Infos zu Gisele Oppermann im Porträt.

Gisele Oppermann Steckbrief: Alter, Größe, Instagram, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Gisele Oppermann auf einen Blick:

Name : Gisele Oppermann

: Gisele Oppermann Geburtstag : 13.10.1987

: 13.10.1987 Alter : 34

: 34 Sternzeichen : Waage

: Waage Geburtsort : Fortaleza, Brasilien

: Fortaleza, Brasilien Beruf : Model

: Model Größe : 1,74 m

: 1,74 m Wohnort : Braunschweig

: Braunschweig Partner : keinen

: keinen Instagram : giseleoppermann

: giseleoppermann Kinder: eine Tochter

Gisele Oppermann nimmt an „Adam sucht Eva“ 2021 teil

Die hüllenlose Datingshow auf RTL2 geht in die nächste Runde. Bei „Adam sucht Eva“ 2021 hält auch Gisele Oppermann Ausschau nach ihrem Traummann im Paradies. Ein Problem damit vollkommen nackt zu sein, habe sie nicht, sondern sie liebe ihren Körper. Jetzt hofft sie darauf, sich zu verlieben und mit dem passenden „Adam“ nach Hause zu fahren. „Ich bin super gespannt auf die Dates, da freue ich mich sehr drauf. Und auf den Adam natürlich!“, sagt das Model vor Beginn der sechsten Staffel, die ab 15. November 2021 um 20:15 Uhr zu sehen ist. Sie ist eine der acht Promi-Singles, die zusammen mit nichtprominenten Teilnehmern so freizügig wie sonst wohl nirgends im TV nach der großen Liebe suchen.

Gisele Oppermann: Von „GNTM“ über „Dschungelcamp“ zum „Promiboxen“

Ihre Tränenausbrüche bei „Germany’s next Topmodel“ sorgten dafür, dass Gisele Oppermann in Erinnerung blieb. Doch nicht nur für kleine Dramen war die heute 34-Jährige gut, sondern auch für gelungene Fotos und Laufsteg-Auftritte, sodass sie schließlich auf Platz 6 der Show landete. Es folgten zahlreiche Aufträge als Model: Auf den Laufstegen in Barcelona, New York und Co. lief sie unter anderem auf der Fashion Week und für Designer. Philipp Plein.

„Ich habe dann noch ein paar kleine Formate gemacht und war jetzt eine Zeit lang raus. Ich habe mir eine Auszeit vom Fernsehen genommen“, sagt der Reality-Star.

Zurück war sie dann 2019. Damals wagte sich Gisele Oppermann ins „Dschungelcamp“ auf RTL. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ musste sie stolze neun Mal zu Prüfungen antreten und übertraf damit den vorherigen Negativ-Rekord von Model-Kollegin Larissa Marolt. Am Ende reichte es nur für Platz 9. Erfolgreich war der Reality-Star ein Jahr später bei „Das große Sat.1 Promiboxen“: Sie gewann gegen Doreen Dietel.

GNTM Staffel 3: Gisele Oppermann bei „Germanys next Topmodel“

Staffel 3 im Jahr 2008 vor allem durch ihre emotionalen Ausbrüche gesorgt. Schnell war von ihr als „Heulsuse“ die Rede. Blickt man auf die vergangenen 16 Staffeln der Castingshow „ Germany’s next Topmodel “ zurück, kann man von einer Teilnehmerin gut und gerne als echte „Kult-Kandidatin“ sprechen: Gisele Oppermann blieb vielen TV-Zuschauern durch ihre Teilnahme an Heidi Klums Show im Gedächtnis. Für Furore hat sie inimvor allem durch ihre emotionalen Ausbrüche gesorgt. Schnell war von ihr als „“ die Rede.

Heute spricht die 34-Jährige scherzend selbst als die „Königin der Tränen" von sich. „Aber ich finde, das ist kein schlechtes Image, weil, wer verdient mit Tränen Geld?“, äußert sie in einem RTL2-Interview. Weinen sei schließlich auch befreiend.

Gisele Oppermann: Schwerer Unfall

2010 erlitt Gisele Oppermann einen schweren Verkehrsunfall. Sie geriet mit einem Wohnmobil in den Gegenverkehr und zog sich bei dem Autounfall einen Trümmerbruch im Unterschenkel zu. Das Model lag daraufhin im Koma und musste erst wieder lernen zu gehen. Danach kämpfte sie sich zurück ins Leben.

Gisele Oppermann hat eine Tochter

Seit April 2014 ist Gisele Oppermann Mutter. Ihre Tochter hört auf den Name Maria Lucie Leni. Wer der Vater ihres Kindes ist, verrät das Model jedoch nicht. Allerdings erzählte die 34-Jährige in der Vergangenheit schon häufig, dass die Geburt ihrer Tochter ihr Leben schlagartig geändert und ihr Stabilität gebracht habe.

Hat Gisele Oppermann aktuell einen Mann oder Freund?

Einen Mann oder Freund hat Gisele Oppermann derzeit nicht, deshalb begibt sie sich im Paradies bei „Adam sucht Eva“ auf die Suche nach dem Richtigen. Seit März 2021 ist das Model Single. Sie selbst erzählt von sich, schon drei wichtige Beziehungen in ihrem Leben gehabt zu haben. In einem Interview mit RTL2 verrät sie mehr darüber: „Die eine war eine Jugendliebe, ganz klar. Das war meine erste Liebe und ganz wichtig für mich. Die anderen sind halt auch schon länger her“.

Gisele Oppermann: Trennung von Jannik Rubeck

Vor ihrer Trennung im März waren Gisele Oppermann und Jannik Rubeck für kurze Zeit ein Paar. Bei ihrem Ex-Freund handelt es such um einen ehemaligen DSDS-Teilnehmer.

Doch wie stellt das Model sich ihren Traummann vor? Sie hat keinen bestimmten Typ Mann, sagt sie vor der Teilnahme an „Adam sucht Eva“. Allerdings mag sie größere Männer. Charakterlich solle ihr Freund hinter ihr stehen.