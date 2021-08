Olympischen Spiele 2021 langsam dem Ende zu. Die rund 11.300 Athleten und Athletinnen kämpfen im Endspurt gegeneinander um die Medaillen. Wie es traditionell bei allen Olympischen Spielen eine Abschlussfeier zu Ende. Bei Olympia 2021 findet diese am 8. August statt. Traditionsgemäß mit einer großen Feier im Olympiastadion. Wegen Corona ist das in diesem Jahr alles anders: Die Eröffnungsfeier wie auch die gesamten Olympischen Spiele mussten zum ersten Mal in der Olympia-Geschichte In Tokio neigen sich dielangsam dem Ende zu. Die rund 11.300 Athleten und Athletinnen kämpfen im Endspurt gegeneinander um die Medaillen. Wie es traditionell bei allen Olympischen Spielen eine Eröffnungsfeier gibt, gehen sie mit einerzu Ende. Bei Olympia 2021 findet diesestatt. Traditionsgemäß mit einer großen Feier im Olympiastadion. Wegen Corona ist das in diesem Jahr alles anders: Die Eröffnungsfeier wie auch die gesamten Olympischen Spiele mussten zum ersten Mal in der Olympia-Geschichte ohne Zuschauer stattfinden. Das gilt auch für die Abschlussfeier.

Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio, die eigentlich schon 2020 hätten stattfinden sollen, gehen am 8. August zu Ende. Die traditionelle Abschlussfeier findet in Tokio um 20 Uhr statt. In Deutschland ist das wegen der Zeitverschiebung von 7 Stunden also um 13 Uhr am Sonntag. Die Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Rio 2016 gibt es als Video:



Übertragung Abschlussfeier bei Olympia 2021 in der ARD und auf Eurosport

Am 08.08. wird die Schlusszeremonie der Olympischen Spiele 2021 im Free-TV übertragen. Hier in Kürze die wichtigsten Infos zur Übertragung der Abschlussfeier im Fernseher:

Uhrzeit : ab 13 Uhr deutscher Zeit

: ab 13 Uhr deutscher Zeit Übertragung: ARD und Eurosport zeigen die Schlussfeier live im Fernsehen. Beide übertragen auch jeweils einen Stream in der Mediathek – bei Eurosport ist das allerdings nur für registrierte Nutzer und Nutzerinnen möglich.

Olympische Spiele 2021: Das Programm der Abschlussfeier

Olympische Hymne, die Hymne Griechenlands – dort ist der Ursprung der Olympischen Spiele – und die Hymne des Landes, in dem die Olympischen Spiele stattfinden. In diesem Fall wird es die Hymne Tokios sein. Bei der Abschlusszeremonie wird außerdem die Olympische Flagge an den Olympische Feuer wird danach gelöscht.

Laut sportbuzzer.de wird Japan bei der Abschlusszeremonie am 8. August, ähnlich wie bei der Eröffnungsfeier, eine künstlerische Darbietung zeigen. Traditionell läuft im Olympiastadion dann die, die Hymne Griechenlands – dort ist derder Olympischen Spiele – und die Hymne des Landes, in dem die Olympischen Spiele stattfinden. In diesem Fall wird es die Hymne Tokios sein. Bei der Abschlusszeremonie wird außerdem diean den Gastgeber der nächsten Olympischen Spiele gegeben. Es versammeln sich alle Athleten und Athletinnen im Olympiastadion und der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Thomas Bach spricht das Schlusswort. Daswird danach gelöscht.

Das olympische Feuer in Tokio brennt noch bis zur Abschlusszeremonie. Nebendran weht die japanische Flagge und die olympische Flagge.

Welche Disziplinen finden am 08. August bei Olympia 2021 noch statt?

Bevor die Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2021 stattfindet, kämpfen einige Athleten und Athletinnen in manchen Disziplinen noch um Medaillen. Folgende Wettkämpfe finden am 08.08 noch statt: