Am kommenden Wochenende steigt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2022. Es ist bereits die 90. Auflage des Langstrecken-Klassiker. In diesem Jahr treten 62 Rennwagen mit 186 Fahrern in verschieden Klassen gegeneinander an. Gefahren wird das Rennen auf dem Circuit de la Sarthe. Das Rennen steigt zwar erst am Samstag, doch am Mittwoch, 08.06.2022, geht es bereits mit den freien Trainings los.

24-Stunden-Rennen Le Mans 2022: Zeitplan, Uhrzeit, Termine und Start

Die ersten Trainings für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans starten bereits am heutigen Mittwoch. Das Rennen wird am Samstag, um 16:00 Uhr starten.

Der Zeitplan für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2022:

Mittwoch, 08. Juni 2022:

09:00 - 09:35 Uhr: 1. Freies Training Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

10:05 - 10:50 Uhr: 1. Freies Training Ligier-Europaserie

11:20 - 11:55 Uhr: 2. Freies Training Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

12:25 - 13:25 Uhr: 1. Freies Training LMC Road to Le Mans



14:00 - 17:00 Uhr: 1. Freies Training 24h Le Mans



17:30 - 18:15 Uhr: 2. Freies Training Ligier-Europaserie



19:00 - 20:00 Uhr: Qualifying 24h Le Mans



20:30 - 21:30 Uhr: 2. Freies Training LMC Road to Le Mans



22:00 - 24:00 Uhr: 2. Freies Training 24h Le Mans

Donnerstag, 09. Juni 2022:

08:50 - 09:10 Uhr: 1. Qualifying Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

09:25 - 09:45 Uhr: 2. Qualifying Porsche-Sprin Challenge Frankreich

10:15 - 10:35 Uhr: 1. Qualifying Ligier-Europaserie

10:50 - 11:10 Uhr: 2. Qualifying Ligier-Europaserie

12:10 - 12:30 Uhr: 1. Qualifying LMC Road to Le Mans

12:45 - 13:05 Uhr: 2. Qualifying LMC Road to Le Mans

13:35 - 14:20 Uhr: 1. Rennen Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

15:00 - 18:00 Uhr: 3. Freies Training 24h Le Mans

18:30 - 19:25 Uhr: 1. Rennen LMC Road to Le Mans

20:00 - 20:30 Uhr: Hyperpole 24h Le Mans

22:00 - 24:00 Uhr: 4. Freies Training 24h Le Mans



Freitag, 10. Juni 2022:

09:30 - 10:15 Uhr: 2. Rennen Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

11:10 - 12:00 Uhr: 1. Rennen Ligier-Europaserie

14:30 - 20:30 Uhr: Strecke für Zuschauer geöffnet

Samstag, 11. Juni 2022:

09:00 - 09:50 Uhr: 2. Rennen Ligier-Europaserie

10:30 - 10:45 Uhr: Warm-up 24h Le Mans

11:20 - 12:15 Uhr: 2. Rennen LMC Road to Le Mans

16:00 Uhr: Rennstart 24h Le Mans

Sonntag, 12. Juni 2022:

16:00 Uhr: Zielankunft 24h Le Mans

24-Stunden-Renne Le Mans 2022: Gibt es eine Übertragung live im TV und Stream?

Hier gibt es gute Nachrichten für alle Fans des Motorsports. Der Sender „Eurosport 1“ wird ausgewählte Sessions und das komplette Rennen live im Free-TV übertragen. Der Sender überträgt das 2. freie Training am 8. Juni von 22:00- 0:00 Uhr, die Hyperpole am 09. Juni von 20:00-20:30 Uhr und das 4. freie Training, welches auch am 9. Juni ist. Die Sender „Eurosport 2 und Nitro“ teilen sich die Übertragungsrechte für alle Sessions des 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2022. Diese sind beide allerdings kostenpflichtig. Der Sender „Europsort 2“ kann über DAZN abgerufen werden. Der Sender „Nitro“ kann durch ein Abonnement bei RTL+ gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung des 24-Stunden-Rennen Le Mans 2022 im Überblick.

Free-TV : Eurosport 1

: Eurosport 1 Pay-TV : Eurosport 2, Nitro

: Eurosport 2, Nitro Live-Stream: Eurosport

