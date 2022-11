Die Netflix-Serie „1899“ handelt von europäischen Auswanderern, die sich an Bord eines Dampfschiffes auf die Reise gen Westen begeben. Die erste Staffel der Mysterie-Serie ist gerade beim Streamingdienst erschienen, da fragen sich die Fans bereits, ob es eine Fortsetzung geben wird.

Gibt es Staffel 2 und wann startet sie?

und wann startet sie? Worum geht es?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Start, Handlung, Trailer, Besetzung und Co. – was zur möglichen zweiten Staffel bekannt ist, findet ihr hier im Überblick.

Wird „1899“ eine zweite Staffel bekommen?

Alle, die bereits jetzt auf eine Fortsetzung von „1899“ hoffen, müssen sich noch ein wenig gedulden: Bis jetzt hat Netflix Staffel 2 noch nicht offiziell bestätigt. Im Normalfall macht der Streamingdienst eine Fortsetzung von dem Erfolg der aktuellen Staffel abhängig. Sobald weitere Informationen zu Staffel 2 von „1899“ veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Wann startet Staffel 2 von „1899“ auf Netflix?

Aktuell hat Netflix eine Fortsetzung der Mysterie-Serie „1899“ noch nicht offiziell bestätigt. Aus diesem Grund steht zum jetzigen Zeitpunkt auch noch kein Erscheinungsdatum der zweiten Staffel fest. Sobald der Streamingdienst hierzu Informationen bekannt gibt, findet ihr das Startdatum an dieser Stelle.

Sicher ist nur, dass Staffel 2 wie alle Neustarts am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar sein würde.

Darum geht es in „1899“ Staffel 2

Natürlich wollen die Fans der Mysterie-Serie wissen, wie es mit den Passagieren des Dampfschiffes weitergeht. Doch auch hier müssen sie sich noch gedulden. Da eine Fortsetzung noch nicht von Netflix bestätigt wurde, gibt es aktuell auch keine Informationen über eine potenzielle Handlung. Es lassen sich aus diesem Grund nur Vermutungen aufstellen. Die Macher der Serie haben jedoch die Möglichkeit, Staffel 2 direkt an Staffel 1 anknüpfen zu lassen, oder sich eine komplett neue Handlung auszudenken.

Sobald es Informationen zu der Handlung einer Fortsetzung gibt, findet ihr diese hier.

Gibt es einen Trailer zu „1899“ Staffel 2?

Noch ist unklar, ob auf Staffel 1 der Mysterie-Serie um die europäischen Auswanderer weitere folgen werden. Somit wurde auch noch kein offizieller Trailer für Staffel 2 veröffentlicht. Sollte dieser jedoch veröffentlicht werden, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von „1899“ Staffel 2 im Überblick

Netflix hat eine Fortsetzung der Serie bisher noch nicht bestätigt. Aus diesem Grund ist aktuell auch noch nicht bekannt, welche Schauspieler am Start sein würden. Es lässt sich jedoch vermuten, dass zumindest der Hauptcast bestehen bleiben würde.

Die aktuellen Darsteller und ihre Rollen findet ihr hier im Überblick:

Emily Beecham als Maura Franklin

Aneurin Barnard als Daniel

Andreas Pietschmann als Eyk Larsen

Miguel Bernardeau als Angel

Maciej Musial als Olek

Lucas Lynggaard Tønnesen als Krester

Rosalie Craig als Virginia

Clara Rosager als Tove

Maria Erwolter

Yann Gael als Jérôme

Mathilde Ollivier als Clémence

Niklas Maienschein als Wilhelm

Isaak Dentler als Franz

Joshua Seelenbinder als Eugen

Alexandra Gottschlich als Karina

Cloé Heinrich als Nina

José Pimentão als Ramiro

Isabella Wei als Ling Yi

Gabby Wong als Yuk Je

Jonas Bloquet als Lucien

Fflyn Edwards als Eliot

Alexandre Willaume

Anton Lesser

„1899“: Handlung von Staffel 1

Europäische Auswanderer begeben sich im Jahr 1899 an Bord eines Dampfschiffes auf die Reise gen Westen. Das neue Jahrhundert steht vor der Tür und die Passagiere blicken mit Zuversicht auf die Jahrhundertwende. Vereint werden sie mit unterschiedlichsten Hintergründen und Nationalitäten durch ihre Träume und Hoffnungen auf ein neues Jahrhundert und ihre Zukunft in der Fremde. Auf hoher See trifft das Schiff der Auswanderergruppe auf ein seit mehreren Monaten vermisstes Schiff. Ihre Reise nimmt daraufhin eine unerwartete Wendung. Was sie an Bord vorfinden, wird ihre Fahrt ins gelobte Land in einen schrecklichen Albtraum verwandeln. Außerdem scheinen die Geschichten der einzelnen Passagiere in irgendeiner Weise miteinander verbunden zu sein.