Bekommt die Filmreihe einen dritten Teil? Wie könnte es mit der norwegischen Königsfamilie weitergehen? Und wer sind die Darsteller im Cast? In dieser Übersicht findet ihr alle Informationen rund um Erscheinungsdatum, Handlung, Besetzung und mehr von „Royalteen“ 3.

Bekommt „Royalteen“ eine weitere Fortsetzung?

Bisher wurde von Netflix noch keine weitere Fortsetzung von „Royalteen“ angekündigt. Der Streamingdienst macht es für gewöhnlich davon abhängig, wie erfolgreich ein neuer Film ist, bevor ein weiterer Teil in Auftrag gegeben wird. Da die Filmreihe jedoch auf der gleichnamigen Romanreihe von den Autoren Randi Fuglehaug und Anne Gunn Halvorsen basiert und diese bereits aus vier Büchern besteht, wäre zumindest genügend Material für weitere Sequels vorhanden. Sobald es Neuigkeiten zu einem möglichen dritten Teil von „Royalteen“ gibt, findet ihr diese hier.

Wann erscheint Teil 3 von „Royalteen“ auf Netflix?

Da Teil 3 von „Royalteen“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es dementsprechend auch noch keinen Veröffentlichungstermin für die mögliche Fortsetzung. Sobald hierzu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Was jedoch sicher ist: Neue Filme stehen am Erscheinungstag immer ab 9 Uhr auf der Streamingplattform zur Verfügung.

Worum könnte es in Teil 3 gehen?

In Teil 2 von „Royalteen“ dreht sich alles um die norwegische Prinzessin Margrethe, die ihren königlichen Pflichten nachgehen muss und gleichzeitig auf der Suche nach der großen Liebe ist. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich Fans der Filmreihe fragen, wie es mit ihr und ihrem Bruder, Prinz Kalle, weiter geht. Da ein dritter Teil noch nicht offiziell bestätigt wurde, lassen sich bezüglich der Handlung jedoch nur Vermutungen aufstellen. Die Macher könnten entweder die Geschichte rund um Margrethe weitererzählen oder eine andere Person in den Fokus der Fortsetzung rücken, so wie sie es bereits beim zweiten Teil getan haben.

Gibt es einen Trailer zu „Royalteen“ Teil 3?

Da eine weitere Fortsetzung von „Royalteen“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es auch noch keinen Trailer zu einem dritten Teil. Sobald dieser jedoch veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

„Royalteen“ Teil 3: Die Besetzung im Überblick

Da ein dritter Teil von „Royalteen“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, steht aktuell auch noch nicht fest, wer die Darsteller in diesem sein würden. Es lässt sich jedoch vermuten, dass zumindest der Hauptcast für eine weitere Fortsetzung zurückkehren würde. Außerdem könnten sich Fans sicherlich auf zahlreiche neue Gesichter freuen.

