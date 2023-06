Auf YouTube hat sich wohl jemand einen makabren Scherz erlaubt. Es kursieren mehrere Videos, die behaupten, dass Nino de Angelo tot sei. Ein Beispiel: Das knapp vierminütige Video mit dem verwirrenden Titel „Nino de Angelo (†60) ist tot! Die Beisetzung findet auf dem Karlsruhe in Baden-Württemberg“ zeigt einen Nachruf auf den vermeintlich toten Sänger. Es wird behauptet, dass der Superstar in Karlsruhe beerdigt worden sei. Das geschmacklose Video wurde bereits mehr als 17 000 Mal aufgerufen!

Nino de Angelo wettert gegen Fake-Videos

Nino de Angelo hat sich auf Instagram zu den makabren Videos geäußert. Der „Jenseits von Eden“-Star schimpft: „Verdammt, in was für einer Welt leben wir mittlerweile.“ Gleichzeitig zeigt der Schlagerstar aber auch ein wenig Humor. In seinem Posting kündigt er an: „Die Auferstehung wird dann am Samstag bei Florian Silbereisen live übertragen.“

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Nino de Angelo zu Gast bei Florian Silbereisen – auch DIESE Stars sind mit dabei