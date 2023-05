spricht der 30-Jährige über die Frau, die ihm den Kopf verdreht hat. Nico Santos schwebt auf Wolke sieben: Grund ist seine Frau, für die er den Song „Real love“ geschrieben hat. Dieses musikalische Liebesgeständnis hat der Popsänger in der aktuellen Folge von „Sing meinen Song“ performt. Auch diese Songs von Nico Santos wurden in Folge 6 gesungen. Kurz vor seinem Auftritt

Nico Santos über Frau Aileen: „Wir waren immer befreundet“

Ihr Name ist Aileen. Sie ist 31 Jahre alt, kennt Wir waren immer befreundet“, verrät der Musiker. kennt Nico Santos bereits seit elf Jahren und traf ihn zum ersten Mal im „Robinson Club“. „Wir haben beide da gearbeitet“, erzählt Nico Santos in der Vox-Sendung. Doch die Wege der beiden trennten sich immer wieder: Sie ging in die Türkei, er zog nach Berlin. Der Kontakt brach nie ab. „, verrät der Musiker.

Nico Santos: „Ich war ganz frisch Single – und sie auch, zufälligerweise“

Nico Santos und Aileen haben sich trotz der vielen Kilometer nie aus den Augen verloren. Zwischendurch hatte sie einen Partner – und auch Nico Santos war glücklich in einer Beziehung. Vor einigen Jahren änderte sich das, wie der „Weekend Lover“-Interpret in der Vox-Show erzählt „Ich war ganz frisch Single – und sie auch, zufälligerweise.“ Beide trafen sich und haben „stundenlang über alles geredet, was in den letzten Jahren passiert ist.“

Corona brachte Nico Santos und Aileen zusammen

Eine neue Beziehung einzugehen, war für den Singer-Songwriter damals zeitlich eher schwierig. TV-Drehs, eine große Tour und ein neues Album: Der Terminkalender von Nico Santos war damals voll. Doch plötzlich wendete sich das Blatt. Die Corona-Pandemie brachte die Pläne von Nico Santos durcheinander. „Ich will es nicht sagen: Zum Glück stand dann die Welt still – und ich hatte Zeit. An dem Tag, als dann der Lockdown losging, ist sie zu mir“, blickt Nico Santos zurück. „Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich habe mein Zuhause gefunden“, behauptet er stolz. Mitte 2022 gaben sich Nico Santos und seine Aileen auf Mallorca das Ja-Wort. Auf Instagram postete der Popsänger einige romantische Schnappschüsse der Trauung.