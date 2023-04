Lucas Fischer, oder auch „Lucas“, ist ein Sänger aus der Schweiz, der zuvor als professioneller Turner aktiv war. Wie tickt er privat? Wir stellen euch Lucas genauer vor.

Lucas im Steckbrief

Name: Lucas Fischer

Lucas Fischer Künstlername: Lucas

Lucas Geburtstag: 30. August 1990

30. August 1990 Alter: 32 Jahre

32 Jahre Geburtsort: Brugg, Schweiz

Brugg, Schweiz Wohnort: Möriken, Schweiz

Möriken, Schweiz Beruf: Sänger und Tänzer, damals Kunstturner

Sänger und Tänzer, damals Kunstturner Größe: 1,67 m

1,67 m Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Instagram: lucas_universum



Lucas tritt in der „Beatrice Egli Show“ auf

„Beatrice Egli Show“ (20:15 Uhr) im Ersten auftreten. Er will auf der Bühne seinen emotionalen Song „Tigerherz“ singen. Die Show wurde im März 2023 in Berlin-Adlershof aufgezeichnet. Neben Lucas werden auch weitere berühmte Am 15. April wird Lucas in derauftreten. Er will auf der Bühne seinen emotionalen Songsingen. Die Show wurde im März 2023 in Berlin-Adlershof aufgezeichnet. Neben Lucas werden auch weitere berühmte Gäste in der „Beatrice Egli Show“ zu sehen sein.

Lucas: Karriere als Kunstturner

Bereits im Alter von fünf Jahren begann Lucas mit dem Turnen. Jahr für Jahr kämpfte sich der Schweizer durch die nationalen Kinder- und Jugendkader. 2008 gewann er seinen ersten nationalen Meistertitel am Barren – seine Spezialdisziplin. 2013 wurde er in Moskau Vize-Europameister. 2015 musste Fischer seine Karriere als Kunstturner wegen einer Warze an der Hand beenden.

Lucas: TV-Shows und Musicals

RTL-„Supertalent“ teil und begeisterte die Jury, bestehend aus ins große Finale einziehen durfte. Dort belegte er den achten Platz. In der Schweiz nahm Lucas 2018 an der TV-Tanzshow „Darf ich bitten?“ teil. Sein akrobatisches Talent stellte er auch in zahlreichen Musicals in der Schweiz unter Beweis – unter anderem als Darsteller bei „Cats“. 2017 nahm Lucas beimteil und begeisterte die Jury, bestehend aus Dieter Bohlen Bruce Darnell und Nazan Eckes, mit Gesang, Tanz sowie Akrobatik. Eckes drückte für Lucas den goldenen Buzzer, sodass er direkteinziehen durfte. Dort belegte erIn der Schweiz nahm Lucas 2018 an der TV-Tanzshow „Darf ich bitten?“ teil. Sein akrobatisches Talent stellte er auch in zahlreichen Musicals in der Schweiz unter Beweis – unter anderem als Darsteller bei „Cats“.

Lucas: Erste Songs

Vor wenigen Jahren veröffentlichte Lucas seine Singles „So Wie Du Bist“ (2018) und „Set New Signs“ (2019). Es folgten „Marionette“ (2021) und „Stolz auf mich“. Im Februar 2023 erschien Lucas‘ erstes Album „Tigerherz“.

Das Privatleben von Lucas

Lucas lebt im Schweizer Örtchen Möriken im Kanton Aargau. 2010 wurde beim Ex-Leistungsturner die Krankheit Epilepsie diagnostiziert. Seinen Traum von der Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2012 in London musste er deshalb aufgeben. Vor einigen Jahren hat sich Lucas als homosexuell geoutet.