Das klinget so herrlich, das klinget so schön!“, zeigt sich Monostatos verzückt: „Trallalala!“ Dem Publikum geht es in diesen Zeiten eigentlich auch nicht anders, aber es freut sich nicht nur übers Glockenspiel, sondern über ein ganzes Orchester, Sängerinnen, Sänger und einen Chor und su...