Minos, dieser Popanz von König, sagt den lustigsten Satz: „Wer Grenzen setzen will, der soll zur Stadtverwaltung gehen . . .“ Ein wahrer Erfinder aber, der glaube nun mal skrupellos an den Fortschritt. Dieser Dädalus, okay, der war ziemlich nützlich gewesen: hat Kunst und Kriegsgerät erschaf...