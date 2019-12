Was macht ihr in meinem Keller?“, fragt Helene Schneiderman, die Marcellina, und geht lachend im Bademantel weiter. Das steht nicht im Libretto. Aber auch ein Ministerpräsident kommt nicht in der „Hochzeit des Figaro“ vor. Der ist echt. Winfried Kretschmann nimmt sich kurz vor der Premiere am...