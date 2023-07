Hochzeitsglück bei Knossi! Der selbsternannte „König des Internets“ hat seiner Freundin Lia Mitrou in Las Vegas das Ja-Wort gegeben – ohne Anzug, ohne Hochzeitskleid und ohne Papiere. Die Spaßhochzeit habe dem Streamer bis zu 700 Euro gekostet, wie er auf Social Media verraten hat.

Wer ist die Frau, die das Herz des Twitch-Stars erobert hat? Lia Mitrou ist seit Oktober 2020 die Freundin von Knossi. Sie ist Mitte 20 und damit mehr als elf Jahre jünger als ihr berühmter Partner. Die gelernte Hotelfachfrau aus Baden-Württemberg hat griechische Wurzeln. Aktuell ist Lia als Influencerin auf Instagram tätig und unterhält gut 212.000 Follower regelmäßig mit Content.

In einem YouTube-Video erzählten Knossi und Lia, wie ihre Lovestory begann., so der Streamer. Allerdings hatte er laut eigenen Aussagen. Der Twitch-Star sei damals gerade erst frisch aus einer Beziehung gekommen. Der Kontakt zwischen Knossi und Lia blieb jedoch bestehen:„Unser allererster Kuss ging von ihm aus“, verriet Lia Mitrou auf YouTube. Die Deutsch-Griechin fährt bei Knossi auf eine Sache besonders ab: seine Hände. „Ich musste ihr Fotos von meinen Händen schicken“, so Knossi, der als Kandidat für die RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ gehandelt wurde.