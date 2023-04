Zwischen 1993 und 2011 war Kai Pflaume das Gesicht der Sat.1-Dating-Show „Nur die Liebe zählt“. Woche für Woche spielte er den TV-Amor und brachte so Menschen zusammen.

„Herzblatt“ mit Rudi Carrell: So simpel waren die Regeln

Aber auch Kai Pflaume selbst suchte einst die große Liebe im TV. 1991 nahm der junge Wertpapierkaufmann an der Kuppelshow „Herzblatt“ teil. Moderiert wurde die populäre Sendung von TV-Legende Rudi Carrell. Das Konzept der Flirtshow war einfach: In jeder Sendung konnte eine Frau oder ein Mann (Picker) aus drei Kandidaten des anderen Geschlechts ihr oder sein „Herzblatt“ auswählen. Eine Wand trennte den Picker von den drei Kandidaten. Auf der Basis von Fragen musste der Picker schließlich entscheiden, wen sie oder er auf ein romantisches Date mitnehmen wollte.

Kai Pflaume kämpfte um Utes Herz

Anfang der 90er nahm Kai Pflaume an dem Format teil. Der charmante Junggeselle saß auf der Seite der drei Kandidaten und kämpfte um das Herz von Ute. Die attraktive Herrenausstatterin aus der Nähe von Hamburg zog die Blicke von Moderator Rudi Carrell schnell sich. Kai Pflaume setzte sich gegen die anderen zwei Kandidaten in den Fragerunden durch und sicherte sich das Date mit Ute. Als die berühmte „Herzblatt“-Wand zur Seite geschoben wurde, fielen sich Kai und Ute in die Arme. „So eine stürmische Begrüßung hatten wir noch nie“, scherzte Rudi Carrell.

Was passierte nach der Show?

bis heute Kontakt zu Ute, wie er kürzlich auf YouTube erwähnte. Kurz nach der Sendung verbrachten Kai Pflaume und Ute ein traumhaft schönes Date in Österreich. Kai Pflaume soll sogar „Flugzeuge im Bauch“ gehabt haben. Leider entwickelte sich aus dem Flirt keine große Liebe. Der „Wer weiß denn sowas?“-Star hat überraschenderweise, wie er kürzlich auf YouTube erwähnte.

Seit 1996 ist Kai Pflaume mit seiner Frau Ilke glücklich verheiratet. Das Paar lebt in München und hat zwei Söhne.