Happy Birthday, Heidi Klum! Das deutsche Topmodel wird am heutigen 1. Juni stolze 50 Jahre alt. Dass das ein Grund zu feiern ist, steht außer Frage. Die Das deutsche Topmodel wird am heutigen 1. Juni stolze. Dass das ein Grund zu feiern ist, steht außer Frage. Die GNTM -Chefin ist bekannt dafür, dass sie Partys liebt. Nach einem Kurzurlaub mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz auf einer Luxusyacht vor Capri ging es pünktlich zu ihrem Ehrentag zurück nach Los Angeles. Doch was ist zum runden Geburtstag eigentlich geplant?

Heidi Klum lässt Ehemann Tom Kaulitz ihre Party planen

‚Weißt du was? Ich bin 50, Schatz, diese Party planst du‘.“ Sie sei zuversichtlich, dass er das gut hinbekomme. „Ich bin aufgeregt! Ich werde mich einfach zurücklehnen und den Tag genießen“, fügte sie noch hinzu. Ob Halloween oder die Geburtstage ihrer Liebsten – Heidi Klum weiß, wie man ein rauschendes Fest organisiert. Doch dieses Mal gibt sie die Verantwortung ab, wie sie vorab im Interview mit „Entertainment Tonight“ verraten hat: „Ich habe den schwarzen Peter meinem Ehemann zugeschoben.“ Normalerweise sei sie es, die große Partys veranstalte und sich um alles kümmere. „Daher dachte ich,.“ Sie sei zuversichtlich, dass er das gut hinbekomme. „Ich bin aufgeregt! Ich werde mich einfach zurücklehnen und den Tag genießen“, fügte sie noch hinzu.

Tom kündigt „fetteste Party, die wir je geschmissen haben“ an

„Das wird ‘ne Sause“, kündigt er in der aktuellen Folge vom 31.05.2023 an. Bill kann ihm nur zustimmen und verrät: „Also Tom und ich sind nur damit beschäftigt, diese Party zu planen.“ Sie sei das große Geschenk neben zahlreichen weiteren Geschenken und eine Geheimparty. „Sie weiß nämlich gar nicht, was passiert“, erklärt Bill. Was sie genau vorhaben, verraten sie noch nicht, da die Folge einen Tag vor dem Geburtstag erschienen ist. Es dürfte jedenfalls ganz nach Heidis Geschmack sein. „Ich glaube, es wird die fetteste Party, die wir je geschmissen haben“, teasert Tom an und Bill ergänzt: „Die ist pompös, so over the top!“ Über die Geburtstagsplanung spricht Tom im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“ mit seinem Bruder Bill , kündigt er in der aktuellen Folge vom 31.05.2023 an. Bill kann ihm nur zustimmen und verrät: „Also Tom und ich sind nur damit beschäftigt, diese Party zu planen.“ Sie sei das große Geschenk neben zahlreichen weiteren Geschenken und eine. „Sie weiß nämlich gar nicht, was passiert“, erklärt Bill. Was sie genau vorhaben, verraten sie noch nicht, da die Folge einen Tag vor dem Geburtstag erschienen ist. Es dürfte jedenfalls ganz nach Heidis Geschmack sein., teasert Tom an und Bill ergänzt: „Die ist pompös, so over the top!“

So feierte Heidi Klum im Vorjahr

Es dauert also noch etwas, bis wir erfahren, was sie alles für den runden Geburtstag des Topmodels geplant haben. Sicher wird Bill seine Instagram-Follower wieder teilhaben lassen. Im Vorjahr hatte er Bilder von Heidis 49. Geburtstag gepostet. Diesen verbrachten sie im berühmten Hotel Chateau Marmont in West Hollywood, wo sich Tom und Heidi einst kennengelernt hatten. Das Thema der Party war „Neongrün“, wie Bills Post zu entnehmen war: „Eine unvergessliche, neongrüne Chateau-Geburtstagsnacht. Ich liebe dich so sehr, Heidi Klum. Happy Birthday Maus“, schrieb er zu mehreren Fotos, die ihn, seine Schwägerin und seinen Bruder in entsprechend neongrünen Outfits zeigten.