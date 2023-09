Harry Potter wird neu verfilmt – und zwar als Serie! Der US-Sender HBO Max bestätigte im April 2023 offiziell, dass alle sieben Harry Potter-Romane von J.K. Rowling eine eigene Serie bekommen. Die Autorin soll eine der Produzentinnen der neuen Serie sein.

Jetzt brodelt es weiter in der Gerüchteküche: Wer wird der neue Harry, wer der neue Ron und wer die neue Hermine? Die schlechte Nachricht vorweg: Offizielle Informationen zum Cast gibt es dazu bisher noch nicht. Aber es gibt viele Gerüchte und Spekulationen, die wir euch in diesem Artikel zusammengefasst haben.

Start: Wann kommt die Harry Potter-Serie?

Bisher steht noch kein offizieller Starttermin der Harry Potter-Serie fest. Frühestens ist ein Start im Jahr 2025 zu erwarten.

Der US-amerikanische Sender HBO Max (nach Mai 2023 nur noch „Max“ genannt) produziert die Serie. Der Anbieter hatte in der Vergangenheit Serien wie „Game of Thrones“ und „Sex and the City“ produziert.

Cast der Serie: Wer wird der neue Harry Potter?

Ein TikTok-User will laut des britischen Promi-Magazins Hello! „exklusive Informationen“ zum Cast haben. Und die sind wie folgt:

1. Toby Woolf als Harry Potter

Wuschelhaare und noch Pausbäckchen: Toby Woolf (14) soll Harry Potter spielen. Woolf war bisher unter anderem in der Serie „Pistol“ und dem Film „Rare Beats“ zu sehen.

2. Bronte Carmichael als Hermine Granger

Die 16-jährige Bronte Carmichael soll Hermine Granger verkörpern. Die britische Schauspielerin war in der achten Staffel von „Game of Thrones“ in der Rolle der Martha zu sehen. Außerdem spielte sie die Rolle der Madeline Robin in der Disney-Realverfilmung „Christopher Robin“ aus dem Jahr 2018 und wurde so international bekannt.

3. Joshua Pickering als Ron Weasley

Der britische Schauspieler Joshua Pickering (15) ist zuletzt in der Live-Action-Adaption „Peter Pan & Wendy“ zu sehen gewesen und könnte mit der Harry Potter-Serie seinen Durchbruch feiern.

4. Adam Driver als Severus Snape

Die Fußstapfen sind groß: Die Rolle des Severus Snape verkörperte der verstorbene Schauspieler Alan Rickman in den Kinofilmen. Jetzt ist wohl Adam Driver (39) im Gespräch, diese Lücke würdig zu füllen. Driver ist bereits ein Hollywood-Star („Marriage Story“, „House of Gucci“) und wäre mit seinem schwarzen, langen Haar schon allein optisch eine gute Wahl für die Rolle des Severus Snapes. Der Lehrer für Zaubertränke an der Hogwarts-Schule wandelt sich vom fiesen Schikanierer zum tragischen Helden der Geschichte.

Der US-Schauspieler Adam Driver. Ist er bald als Zaubertränke-Lehrer Severus Snape zu sehen?

5. Lucius Malfoy, Dumbledore und Minerva McGonagall – diese Schauspieler wären möglich

Es wäre ein Wiedersehen mit einem liebgewonnen, alten Bekannten: Tom Felton (35) ist anscheinend im Gespräch als Lucius Malfoy. Felton hatte in den Kinofilmen (2001 – 2011) Harry Potters Rivalen Draco Malfoy gespielt. In der Serie könnte er nun Dracos Vater Lucius verkörpern.

Außerdem stehen wohl zwei weitere, namhafte Schauspieler für die Rolle des Schulleiters Dumbledore und die strenge, aber im Grunde liebevolle Lehrerin Minerva McGonagall im Raum:

Blair Underwood (58) als Albus Dumbledore und

Helen Mirren (77) als Minerva McGonagall.

Kehren alte Gesichter aus den Kinofilmen zurück?

Offiziell ist noch keine Besetzung bekannt gegeben worden. Klar ist aber: Alle Rollen werden neu besetzt. Nach Gerüchten wird es einen diverseren Cast geben, das heißt, die Figur der Hermine könnte in der Serie beispielsweise mit einer schwarzen Darstellerin besetzt werden. Hermine wird bereits im Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ von einer schwarzen Schauspielerin verkörpert.

Daniel Radcliffe, Harry Potter-Darsteller der Kinofilme (2001 – 2011), schließt für sich jedenfalls in einem Interview mit „ComicBook“ eine Rückkehr aus, da die Serienmacher einen Neustart anstrebten. Daher fände er einen Gastauftritt „wahrscheinlich seltsam“. Er sei aber froh, dass „die Fackel weitergereicht wird“.

Die Weasley-Zwillinge allerdings (verkörpert von James und Oliver Phelps) sind einer Rückkehr nicht abgeneigt – allerdings in neuen Rollen, wie sie der New York Post im Juli 2023 sagten. Die beiden, die auch im wahren Leben Zwillinge sind, sind mittlerweile 36 Jahre alt und damit leider auch schlichtweg zu alt für ihre früheren Teenager-Rollen.

Wo kann ich die Serie in Deutschland anschauen?

Es ist bisher noch nicht bekannt, ob eine deutsche Auswertung bei Sky/WOW oder einem anderen Sender folgt. Die Reunion anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Filmreihe konnte man jedoch beispielsweise in Deutschland über Sky/WOW anschauen und wurde anschließend im deutschen Free-TV ausgestrahlt.

Sieben Bücher und sieben Staffeln

Jede Staffel soll ein Buch von J.K. Rowling umfassen. Das bedeutet es wird sieben Staffeln geben, angefangen von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (1) bis hin zu „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ (7).

Jedes Buch umfasst ein Lebensjahr von Harry Potter, am Anfang der Geschichte ist er elf Jahre alt, im letzten Band 17 Jahre. Deshalb soll die Serie innerhalb von zehn Jahren umgesetzt werden, damit die Darstellerinnen und Darsteller nicht zu schnell älter werden.

J.K. Rowling ist an der Serie als ausführende Produzentin beteiligt, jedoch nicht als Drehbuchautorin.

Handlung des Harry Potter-Reboots

Die Geschichte folgt Harry Potter, einer jungen Waise. Er erfährt mit elf Jahren, dass er ein Zauberer ist, als er einen Brief von der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei erhält. Dort beginnt er seine Ausbildung in der Welt der Magie und freundet sich mit Ron Weasley und Hermine Granger an. Gemeinsam erleben sie Abenteuer und entdecken dunkle Geheimnisse, insbesondere die Wiederkehr des bösen Zauberers Lord Voldemort, der Harrys Eltern getötet hat. Harry erfährt, dass er eine besondere Verbindung zu Voldemort hat und dass er als „Der Junge, der überlebte“ bekannt ist, weil er Voldemorts tödlichen Fluch als Baby überlebte. Diesen Kampf führt er als Jugendlicher weiter.