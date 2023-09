In sechs von acht Harry Potter-Verfilmungen verkörperte Michael Gambon die Rolle Albus Dumbledore. Der Schulleiter mit dem weißen Bart gehörte zu den bekanntesten Figuren in den Verfilmungen.

Michael Gambon: Todesursache bekannt

Laut Medienberichten ist Michael Gambon im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus gestorben. In einer Mitteilung seiner Familie heißt es: „Wir sind untröstlich, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben. Als geliebter Ehemann und Vater ist Michael Gambon friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus gestorben.“ Die Todesursache steht fest: Gambon sei infolge einer Lungenentzündung verstorben.

2019 hatte Michael Gambon seinen letzten Auftritt

Im Jahr 2002 übernahm Michael Gambon die Rolle Dumbledore von seinem Vorgänger Richard Harris. Er spielte den Schulleiter der Zaubereischule „Hogwarts“. 2019 war Michael Gambon zum letzten Mal in einem Kinofilm zu sehen – und zwar im Streifen „Judy“. Gambon war in seiner Karriere an mehr als 170 Produktionen in Film und Fernsehen beteiligt.