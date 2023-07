Ein Auftakt nach Maß: Mit 6:0 sind die DFB-Frauen gegen Marokko in die WM gestartet. Auch für Felicitas Rauch ein gelungener Start ins Turnier: Die Verteidigerin hat am Montag in Melbourne nichts anbrennen lassen und ein gutes Spiel gemacht.

Felicitas Rauch „Ich habe seit einem halben Jahr eine Freundin“

„Ich habe seit einem halben Jahr eine Freundin“, verrät Rauch „Ich habe mir seit einem halben Jahr überlegt: Möchte ich das nach außen zeigen oder nicht?“, erklärt sie. „Zum einen ist es bei uns im Frauenfußball relativ normal. Es ist sehr akzeptiert, was ich sehr schön finde. Aber es ist nicht in allen Lebenssituationen normal.“ Auch abseits des Rasens läuft es für die 27-Jährige blendend: Sie ist frisch verliebt!, verrät Rauch im Interview mit dem Magazin „Vogue“ . Vor wenigen Wochen hat sie ein gemeinsames Selfie gepostet., erklärt sie. „Zum einen ist es bei uns im Frauenfußball relativ normal. Es ist sehr akzeptiert, was ich sehr schön finde. Aber es ist nicht in allen Lebenssituationen normal.“ Mehr Infos zu Felicitas Rauch bekommt ihr hier.

„Warum soll ich den Leuten das nicht erzählen?“

Doch Felicitas Rauch will ihr Liebesglück nicht verstecken: „Warum soll ich den Leuten das nicht erzählen? Deshalb möchte ich damit nach außen gehen, weil es etwas ist, was mich sehr glücklich macht. Liebe ist generell etwas Schönes. Deshalb finde ich es schön, das zu teilen – unabhängig davon, dass das jetzt eine Frau ist.“

Felicitas Rauch will ein Vorbild sein

Fußball und Homosexualität: bei Männern noch immer ein Tabuthema, bei den Frauen dagegen nicht. „Die Transparenz im Frauenfußball hängt damit zusammen, dass die mediale Berichterstattung nicht so groß war in den vergangenen Jahrzehnten“, erklärt Rauch. Im Männerfußball wird ihrer Meinung nach die Person stärker in der Öffentlichkeit bewertet als bei den Frauen. Felicitas Rauch will mit ihrem Liebes-Outing ein Vorbild sein und dafür sorgen, „dass Leute keine Angst haben müssen, zu kommunizieren, wen sie gerade lieben.“