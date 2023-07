Felicitas Rauch gilt als eine der besten Abwehrspielerinnen im deutschen Frauenfußball. Beim VfL Wolfsburg überzeugt sie regelmäßig mit starken Leistungen, ebenso in der deutschen Nationalmannschaft. Nun findet mit der gilt als eine der besten Abwehrspielerinnen im deutschen Frauenfußball. Beim VfL Wolfsburg überzeugt sie regelmäßig mit starken Leistungen, ebenso in der deutschen Nationalmannschaft. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem die junge Spielerin mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen will.

Die Informationen zur Fußballerin bekommt ihr in diesem Artikel.

Das ist Felicitas Rauch

Alle Fakten zu Felicitas Rauch auf einen Blick:

Name : Felicitas Rauch

: Felicitas Rauch Spitzname : Feli

: Feli Geburtstag : 30.04.1996

: 30.04.1996 Sternzeichen : Stier

: Stier Geburtsort : Hannoversch Münden, Niedersachsen

: Hannoversch Münden, Niedersachsen Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,67 m

: 1,67 m Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Verein : VfL Wolfsburg

: VfL Wolfsburg Vorbild : Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) Studium : Wirtschaftspsychologie

: Wirtschaftspsychologie Instagram: felicitasrauch

Gehalt von Rauch: Was verdienen Fußballerinnen?

60.000 Euro Prämie ausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über die Gehälter im Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg und FC Bayern München verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen Prämien, die die Spielerinnen bei bestimmten Erfolgen erhalten. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFBausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Lebenslauf und Karriere: So kam Felicitas Rauch zum Fußball

Felicitas Rauch begann 1999 beim TSV Dungelbeck mit dem Fußballspielen. Von 2002 bis 2010 spielte sie beim VfB Peine. Im Jahr 2010 zog sie mit ihrer Familie nach Berlin. Dort wechselte sie in die Jugendabteilung von Turbine Potsdam. Der Grundstein für ihre spätere Profi-Karriere. Ab der Saison 2012/13 gehörte sie dem Kader der Zweitligamannschaft von Turbine an. Nachdem sie mit dem Team in der Spielzeit 2013/14 die Meisterschaft der 2. Bundesliga Nord errungen hatte, rückte Rauch im Sommer 2014 in die erste Mannschaft auf. 2019 wechselte sie zum VfL Wolfsburg. Seit 2015 spielt Felicitas Rauch auch in der Nationalmannschaft. Bei der EM 2022 war sie im Stammspielerin und kam auf fünf Einsätze. Ein Spiel verpasste sie wegen einer Gelbsperre.

Alexandra Popp, Merle Frohms, Lena Oberdorf & Co.