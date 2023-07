Die 25-Jährige hat vor wenigen Stunden ein Kuss-Foto von sich und ihrem Freund Julian Lauer auf Instagram gepostet. Beide haben heute etwas zu feiern: Seit bereits vier Jahren sind sie ein glückliches Paar.

Genaue Details über ihren Freund Julian sind in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Dennoch versteckt die Mittelfeldspielerin ihre große Liebe nicht. Auf Instagram postet sie regelmäßig gemeinsame Urlaubsbilder. Unter anderem reiste das Paar im Januar in die Karibik.

Die aus Calw stammende Fußballerin hat in den vergangenen Jahren eine rasante Karriere hingelegt. Seit 2019 kickt Chantal Hagel in der Frauen-Bundesliga und konnte sich im Dress der TSG Hoffenheim behaupten.Erst vor einem Jahr wurde sie in den Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berufen. In Australien und Neuseeland schnuppert Hagel daher zum ersten Mal WM-Luft. Im Auftaktspiel gegen Marokko wurde sie kurz vor Schluss eingewechselt. Schon gesehen? So viel Geld bekommen die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023!