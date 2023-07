Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi mit DIESER News für Aufsehen: Für die Schwester von Sarah Connor wäre es ihr neuntes Kind geworden. Vor gut einer Woche sorgtenmit DIESER News für Aufsehen: Die beiden erwarten wieder Nachwuchs.

Anna-Maria Ferchichi geht von Fehlgeburt aus

Doch der Baby-Traum ist scheinbar geplatzt. Auf Instagram hat Anna-Maria Ferchichi vor wenigen Stunden mitgeteilt: „Wir werden kein neuntes Baby haben.“ Die Frau des Deutsch-Rappers vermutet eine Fehlgeburt. „Die Fruchthöhle ist abgegangen mit Blut“, so die 41-Jährige. Bereits vor einigen Tagen machte sich Anna-Maria Ferchichi Sorgen: Ein Arzt hatte ein Hämatom an der Fruchthöhle festgestellt. „Deshalb blute ich auch seit Tagen ganz leicht. Sieht nicht so stabil aus“, sagte sie.

Wie heißen die Kinder von Bushido und Anna-Maria?

Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben sieben gemeinsame Kinder. 2012 erblickte Tochter Aaliyah das Licht der Welt. Ein Jahr später kamen die Zwillinge Djibrail und Laila. 2015 folgte die Geburt von Sohn Issa. Im November 2021 bekam das Paar die Drillinge Naima, Amaya und Leonora. Anna-Maria hat zudem einen Sohn aus einer früheren Beziehung.