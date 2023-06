Damit haben wohl die Wenigsten gerechnet! Der Deutsch-Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi werden wieder Eltern.

Bushido: „Ich bin einfach sprachlos“

Auf Instagram hat der Berliner einen positiven Schwangerschaftstest gepostet. „Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt [man] so eine Nachricht. Ich liebe Dich über alles“, schreibt der 44-Jährige, der die warmen Worte an seine Frau richtet.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi: So heißen ihre gemeinsamen Kinder

Die Familie des Rappers wächst weiter und weiter. Insgesamt haben sie sieben gemeinsame Kinder. 2012 gaben sich Bushido und Anna-Maria das Ja-Wort. Im selben Jahr erblickte Tochter Aaliyah das Licht der Welt. Ein Jahr später kamen die Zwillinge Djibrail und Laila. 2015 folgte die Geburt von Sohn Issa. Im November 2021 bekam das Paar die Drillinge Naima, Amaya und Leonora. Anna-Maria hat zudem einen Sohn aus einer früheren Beziehung.