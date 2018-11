Vegane Gerichte Restaurants und Cafés: Vegan essen in Ulm und Neu-Ulm

Restaurants und Cafés: Vegan essen in Ulm und Neu-Ulm

Ihr wollt mal veganes Essen ausprobieren? Immer mehr Restaurants und Cafés bieten in Ulm und Neu-Ulm veganes Essen wie Seitanburger, Buddha Bowls oder Pasta an.

Wo ihr in Ulm und Neu-Ulm einfach und lecker vegan essen könnt, erfahrt ihr hier:

Veganes Frühstück in Ulm und Neu-Ulm

Vegane Pancakes, Baguette mit Hummus oder Früchtepüree-Müsli - Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem veganen Frühstück fernab von Käse und Wurst? Dann besucht eines dieser Cafés:

Café Einstein Ulm, Oststadt

Fräulein Berger Ulm, Innenstadt

Café Naschkatze Neu-Ulm, Innenstadt

Café Brettle Ulm, Innenstadt

Veganes Essen in der Mittagspause

Wenn in der Mittagspause der Magen knurrt, dann kommen Salate, Currys oder Burritos gerade gelegen.

Grüne Insel Ulm, Innenstadt

Dean and David Ulm, Innenstadt

Ulmer Markthalle Innenstadt

Fresh Sub Ulm, Innenstadt

Cigköfte Neu-Ulm, Innenstadt

Immergrün Ulm, Blautal-Center

Erdapfel Bio-Bistro Ulm, Söflingen

Café Animo Ulm, Innenstadt

Hungry Turtle Ulm, Innenstadt

Vegane Kuchen zum Kaffeeklatsch

Ein Heißgetränk und dazu ein leckeres Stück Kuchen - rein pflanzliche, süße Stücke findet ihr in diesen Cafés:

Fräulein Berger Ulm, Innenstadt

Café Brettle Ulm, Innenstadt

Coffee Fellows 2 x in Ulm, Innenstadt

Café Frida Ulm, Innenstadt

Café Naschkatze Neu-Ulm, Innenstadt

Entspannt vegan essen am Abend

Italienisch essen ist für Veganer einfach, denn Pasta oder Pizza ohne Käse ist oft vegan. Eine richtig gute Pizza mit Käseersatz zu finden, ist allerdings schwieriger. Doch ihr habt Glück: In Neu-Ulm gibt es ein italienisches Restaurant, das vegane Pizza anbietet - sogar mit Lieferservice!

Vabene Pizza Neu-Ulm, Innenstadt

Ihr möchtet lieber Hanfburger, Quinoa Nocken oder Falafel essen? Dann werdet ihr hier satt:

Café Einstein Ulm, Oststad

Bootshaus Ulm, Innenstadt

Falafelhaus Pingu Ulm, Innenstadt

Hemperium Ulm, Innenstadt

Enchilada Ulm, Innenstadt

Pflanzliche Kulinarik aus Fernost

Asiatisches Essen ist sehr oft vegan, daher könnte die Liste in dieser Rubrik noch viel länger sein. Wir haben allerdings diejenigen Restaurants aufgeführt, die ihre Gerichte explizit als vegan kennzeichnen.

Asia Van Ulm, Innenstadt

Buddha Kitchen Neu-Ulm, Innenstadt

KonYa Sushi Neu-Ulm, Innenstadt

Myha Ulm, Innenstadt

Anondo Ulm, Innenstadt

Himalaya Ulm, Innenstadt

Vegan Burger Essen in Ulm

Ein Burger ohne Fleisch ist kein Burger? Wenn ihr das denkt, dann probiert mal einen veganen Burger dieser Restaurants. Wetten, dass ihr eure Meinung ändern werdet?

Burgerheart Ulm, Innenstadt

Damn Burger Ulm, Innenstadt

Howie’s Grill Ulm, Innenstadt

Welches Restaurant und Café fehlt?

Haben wir ein Restaurant oder Café vergessen, dass auch veganes Essen anbietet und unbedingt in die Karte eingetragen werden soll? Dann schreibt uns mit dem Betreff „Vegan in Ulm“ an online-redaktion@swp.de. Dankeschön!

