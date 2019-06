An Pfingsten kann in der Friedrichsau gefeiert werden: Der Liederkranz und der MJ Eventservice veranstalten das erste Ulmer Frühlingsfest.

Noch nichts vor am Pfingstwochenende? Dann hätten wir eine Idee für dich: das erste Ulmer Frühlingsfest im Biergarten Liederkranz in der Friedrichsau. Dort wird es an zwei Tagen, Samstag und Sonntag, reichlich Party geben – und das jeweils von 16 bis 22 Uhr, wie Liederkranz-Pächter Stefan Beilhardt und Veranstalter Max Jakobus in einer Mitteilung bekanntgeben.

Verschiedene DJs am Samstag im Liederkranz

Der Samstag steht dabei ganz im Zeichen verschiedener DJs. Neben dem aus dem Radio bekannten DJ Razé wird unter anderem auch noch der „Lokalmatador“ DJ T.I. auftreten. Musikalisch werden vor allem Black und Hip Hop geboten.

Der Flyer des Frühlingsfests verrät das Programm: am Samstag gibt es Hip Hop, am Sonntag Partyblasmusik auf die Ohren im Liederkranz.

© Foto: Max Jakobus Eventservice

Dirndl- und Lederhosenparty am Sonntag des Frühlingsfests

Der Pfingstsonntag wird dann eine ganze Ecke zünftiger: Um 16 Uhr geht zunächst die Partyblasmusikkapelle „50 Meter Blech“ an den Start, anschließend kommen die „Bätscher Buam“ für die Dirndl- und Lederhosenparty auf die Bühne.

Wie Max Jakobus in einem Kommentar auf Facebook bekanntgibt, ist der Vorverkauf für die Veranstaltungen beendet, Tickets für beide Events seien aber noch an der Abendkasse erhältlich.

