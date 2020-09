30 Jahre lang war das Myer's Teil der Ulmer Clublandschaft. Nun ist der Name Geschichte. Die Location am Lautenberg wird ausgeräumt und saniert. Handwerker schleppen letzte Erinnerungen an unzählige Partynächte aus dem Gebäude: die GoGo-Stange, die Lichtanlage. Die Ära Myer's ist vorbei....