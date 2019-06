Das Google-Doodle ehrt heute die frittierten Kirchererbsen-Bällchen. Wo du in Ulm Falafel essen kannst, erfährst du hier.

Sie sind gesund, für Vegetarier ein guter Fleischersatz und gelten für viele als der perfekte Snack: Die Rede ist von Falafel. Die frittierten Kichererbsen-Bällchen sind äußerst beliebt - offensichtlich auch bei Google. Deshalb hat der Konzern dem orientalischen Essen das heutige Google-Doodle gewidmet. Falafel sei „das Beste, was der Kichererbse je passiert ist“.

Falafel in Ulm: Wo ihr den orientalischen Snack findet

Ihr stimmt Google zu und wollt in Ulm Falafel essen? Hier werdet ihr fündig:

Falafelhaus Pingu - Ägyptische Spezialitäten, Ulm, Innenstadt

Mediterran Tuana Kebab Restaurant, Ulm, Innenstadt

ARA Syrische Spezialitäten, Ulm, Innenstadt

Simit Café & Bakery, Ulm, Innenstadt

Cigköftem, Neu-Ulm, Innenstadt

Fehlt ein Restaurant, Imbiss oder Café?

Haben wir ein Restaurant, Imbiss oder Café vergessen, das auch Falafel anbietet und unbedingt in die Karte eingetragen werden soll? Dann schreibt uns mit dem Betreff „Falafel in Ulm“ an online-redaktion@swp.de. Danke!

